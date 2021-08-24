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價值30萬元的寶貝不翼而飛 她怒告搬家公司

編譯林育正／綜合報導

新澤西州博根郡(Bergen County)一名女子在搬家過程中，遺失陳年紅酒、皮草外套和水晶等價值高達30萬元的物品，氣得她和保險公司決定向搬家公司提告。

54的麗莎‧佛利(Lisa Foley)與State Farm保險公司在法院文件中指出，她去年夏季支付1萬4890元給菲爾朗(Fair Lawn)的搬家公司Mahwah Movers，將她的物品自薩德河(Saddle River)搬至上薩德河(Upper Saddle River)。

根據上個月在博根郡高等法院提出的告訴，費用包含搬運以及將物品放置在衛斯伍德(Westwood)的Extra Space Storage倉庫的倉儲費。

告訴中寫道，當佛利在去年8月31日打開箱子，卻發現她的私人物品不翼而飛。「裝有貴重物品的特定箱子，包括包包，鞋子，衣服，皮草外套和紅酒，全都下落不明。」遺失的物品包括至少昂貴紅酒、古董家具、水晶、名牌服飾和其他珍貴物品。

告訴中也指出，雖然佛利試圖尋找遺失的箱子，但搬家公司和倉儲公司都「無視來電和其他聯繫方式」。目前兩間公司，都未針對提告向媒體表示評論。

保險公司State Farm支付佛利超過30萬元的賠償金，隨後以代位權人的身分加入告訴。佛利指控Mahwah Movers和Extra Space Storage因疏忽，造成財務損失和遭到偷竊，並且違反雙方協議。佛利在告訴中，要求賠償物品的損失以及律師費等。

保險 新澤西州

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