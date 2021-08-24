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澤西市市長 砸240萬元買新家

編譯林育正／綜合報導
澤西市市長富洛普與妻子喬瑟琳買新家，將搬進與舊宅位在同一條街的豪華公寓，房價達240萬元。(Getty Images)
澤西市市長富洛普與妻子喬瑟琳買新家，將搬進與舊宅位在同一條街的豪華公寓，房價達240萬元。(Getty Images)

澤西市市長富洛普(Steven Fulop)買新家，與妻子喬瑟琳(Jaclyn)和兩名孩子，將搬進與舊宅位在同一條街的豪華公寓，房價要價240萬元，前屋主更是美式足球聯盟(NFL)紐約巨人隊前球員皮尤(Justin Pugh)。

位在奧格登大道(Ogden Ave.)272號的新宅，位在河景費斯克公園(Riverview Fisk Park)北面，於今年6月成交，已是富洛普家庭的第三棟房。不過目前他們將先繼續住在公園南面，奧格登大道360號的舊家。此外，他們還在羅德島納拉甘西特(Narragansett)擁有水岸住宅。

市長夫婦透過聲明表示：「澤西市永遠是我們的家，非常感恩能找到這一個住宅，剛好就在現在住處的附近，讓我們能支持逐漸成長的家庭，也讓史蒂芬的父母能搬進來一起住。對我們倆來說，家庭關係非常重要，這次的機會讓我們能待在非常喜愛，不願離開的社區，使家庭更加緊密。」

富洛普家庭在2015年搬來澤西市高地(Heights)，當時以84萬5000元購買奧格登大道360號的住處。市長發言人華樂斯索松(Kimberly Wallace-Scalcione)表示，市長一家搬進新房的日期還未確定。

奧格登大道272號與360號的舊家一樣，都能欣賞絕美的曼哈頓天際線。這棟兩層樓的住處有五間房間，五間衛浴，屋頂更有陽台和游泳池，車庫也能容納四台車。前紐約巨人隊，現在效力亞利桑納紅雀的球員皮尤過去也住在這，當時他每個月租金1萬1000元。

富洛普擔任市長，年薪為11萬7781元。不過夫人喬瑟琳為復健診所Exchange Physical Therapy的老闆，診所在澤西市、霍布肯(Hoboken)和維霍肯(Weehawken)皆有分院。

富洛普家庭表示：「我們倆非常幸運，在職涯上都能有所發展。能在這個社區扎根，讓我們感到非常幸運，也很期待能在澤西市高地養育孩子。

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