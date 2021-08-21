賓州兩大教師工會 籲學校強制戴口罩

賓州兩大教師工會於要求幼稚園至中學在校園室內必須戴上口罩；州政府雖然站在鼓勵的立場，但目前並未強制規定。圖為一名老師帶領學生走進教室。(美聯社)

賓州 兩大教師工會要求幼稚園至中學在校園室內必須戴上口罩 ；州政府雖然站在鼓勵的立場，但目前並未強制規定。

賓州教育協會(The Pennsylvania State Education Association，PSEA)表示，Delta變種病毒傳染力極強，導致全國與賓州確診案例和住院數急遽上升，連孩童也無法倖免；PSEA主席艾希克(Rich Askey)表示：「若要一整年維持到校上課，那戴上口罩絕對是必要的。如果要讓學校一整年都開放學生來學校，我們必須做出正確的決策。」

美國教師聯盟(American Federation of Teachers，AFT)賓州分會也呼籲學校要求全面戴口罩；AFT賓州分會主席史坦伯格(Arthur Steinberg)表示：「現在是記取一年前教訓的最佳時期，我戴口罩能保護你，你戴口罩也能保護我，多一層保護絕對有用。」

目前聯邦疾病防治中心(CDC)建議學生、職員和老師在學校戴口罩；但現在口罩已成為極具爭議和政治化的議題，在地方層級與學校理事會，關於在秋季開學時是否戴口罩也引起激烈爭辯；賓州部分學區 表示將強制要求戴口罩，但也有其他學區表示開放個人決定。

賓州伯利恆鎮(Bethlehem)教育總監羅伊(Joseph Roy)18日就宣布，學校室內空間必須戴口罩，至少實施至9月底；他表示：「保護孩童、教職員與社區是我的職責，這是正確的事。」

此外，史克蘭頓(Scranton)、匹茲堡、費城、伊利(Erie)和亞倫城(Allentown)也都要求戴口罩；但另方面，匹茲堡北方的巴特勒(Butler)學區本周通知家長，校方並沒有強制力要求戴口罩。

賓州過去兩周確診案例翻倍，每天平均新案例約2000人，住院數和死亡數也隨之增加；賓州衛生廳也呼籲各學校遵照聯邦防疫規範，不論接種狀態，要求學生與教職員戴口罩。