營救受困阿富汗譯員 費城教友求助國會議員

賓州貴格教會為救出曾在阿富汗幫助該會建立女子學校的一名阿富汗翻譯員，而向國會民主黨籍聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩(圖)陳情。(取材自臉書)

神學士 (Taliban，另譯塔利班)攻陷阿富汗 首都喀布爾(Kabul)後，許多曾為美軍工作 的阿富汗人，現在無不籠罩在害怕遭報復的恐懼之中；一位代號為X的前美軍傳譯員，曾協助賓州貴格教會在阿富汗建立女子學校，目前在阿富汗東躲西藏，貴格教會正在為他向國會議員陳情，動用一切資源要把人從阿富汗救出來。

賓州民主黨籍聯邦眾議員瑪迪琳‧迪恩(Madeleine Dean)辦公室證實，確實有收到相關陳情，目前已與幕僚加緊腳步審查X傳譯員的申請文件，且發現文件上關於他為美軍服役的年資有誤，才讓他暫時無法獲得特殊移民簽證(SIV)，將敦促國務院盡速行動。

賓州貴格教會表示，神學士曾經給X傳譯員一張恐嚇紙條，代表他已被神學士盯上，因此一定要盡速將X自阿富汗救出。那張紙條指控X傳譯員「多年來一直為異教徒和他們的傀儡政府工作」，並警告他現在應該要在武器上及財政上，支持神學士。

參與本次營救任務的貴格教會教友米勒(David Miller)表示，X傳譯員在過去10年來為美軍盡心盡力地工作，且有來自服役單位主管的高度推薦。美軍中校哈里斯(Elliot Harris)曾在2016年稱讚說：「X傳譯員的工作內容使他陷入與支持神學士政權的人打交道的危險之中，但他仍義無反顧、兢兢業業地完成任務。」

非營利組織路德難民暨移民救援服務(LIRS)執行長克莉絲‧維納拉賈(Krish Vignarajah)抨擊政府對阿富汗難民的救援速度太慢，她表示約有8萬8000名傳譯員和X一樣待救援，「如果我們無法撤離曾為美軍工作的阿富汗人，那將是美國史上最大污點。」