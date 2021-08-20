竊高球門票轉賣牟利百萬 恐蹲牢20年

前美國高爾夫協會票務辦公室助理主任佛萊亞被控利用職務之便，與賓州二間票務經銷商合謀，竊取2萬3000張比賽門票轉賣，不法獲利達到115萬元。圖為美國高爾夫協會會旗和美國國旗。(Getty Images)

美國 高爾夫協會(USGA)票務辦公室助理主任佛萊亞(Robert Fryer)，被聯邦調查局(FBI)查獲利用職務之便，與賓州 二間票務經銷商合謀竊取2萬3000張比賽門票轉賣，不法獲利達到115萬元；佛萊亞一旦被定罪，最重恐面臨20年徒刑。

根據檢調機構的說法，佛萊亞在2013年至2019年間，與賓州東部二間票務經銷商合謀，如果經銷商需要，佛萊亞可以利用職務之便，盜取成堆的門票，通過電子郵件或親自將門票送上門。

這讓二經銷商得以售出2萬3000張男子高爾夫公開賽(U.S. Men's Open)的門票，票面價值340萬元；而分贓後的結果是，佛萊雅拿到115萬「分紅」，二公司合計獲得170萬元的利潤。

高爾夫協會的門票會直接對民眾或透過經銷商銷售，此外，不應對同一個人或企業實體銷售超過20張票；另一方面，高爾夫球迷則願意為四大男子高爾夫盛事之一的公開賽出任何高價，以拿到一張門票。

根據檢方說法，佛萊亞在2013年於賓州美濃高爾夫俱樂部(Merion Golf Club)舉辦的男子公開賽萌生犯意，當時佛萊亞發現，網路上轉賣的門票價格，低則20元、最高可達2萬5000元，依該門票的可參與場次，是否包括豪華住宿、餐飲，與高爾夫球星共處等而有所不同。

佛萊亞面臨共同串謀盜竊，電信及郵件欺詐等罪名，最重刑度達20年；檢察官珍妮佛．威廉 斯(Jennifer Williams)表示，佛萊亞濫用他的職位之便，陷眾多球迷於不利。

高爾夫協會表示，在得知此門票竊盜案後，已著手更新票務系統，並聘請外部監察人員，以防內部人員監守自盜。