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「工作環境充斥敵意」 新州白人警控上司羞辱

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州塞拉維爾警局一名34歲的白人警員日前以「充斥敵意的工作環境」為由，入稟新州高院控告警局長澤布斯基以種族歧視的「N字眼」羞辱他。(取材自臉書)
新澤西州塞拉維爾警局一名34歲的白人警員日前以「充斥敵意的工作環境」為由，入稟新州高院控告警局長澤布斯基以種族歧視的「N字眼」羞辱他。(取材自臉書)

新澤西州塞拉維爾(Sayreville)警局一名34歲的白人警員泰薩(Thomas Tesar)，日前以「充斥敵意的工作環境」為由，入稟新州高院控告塞拉維爾警察局，指控警局長澤布斯基(John Zebrowski)以種族歧視的「N字眼」羞辱他，並在泰薩向政風單位提交報告後，持續騷擾他。

根據泰薩的起訴書表示，泰薩自2016年因公受傷後，就需要進行物理治療，因此有一次就穿著物理治療的輔具到辦公室上班，結果澤布斯基看到泰薩這樣的穿著後，挑釁地問泰薩的直屬主管：「泰薩怎麼穿得跟個『N…』一樣在辦公室裡晃來晃去？」

泰薩的直屬主管轉述澤布斯基的用語後，還向泰薩警告「澤布斯基已經盯上你了，你好自為之。」

感受到冒犯的泰薩隨後便向工會代表求助，但工會代表明顯不想涉入此案，因此泰薩轉而向政風單位請求調查。結果政風處立案沒多久，整個警局就在傳言「泰薩是個玻璃心，又愛打小報告的難搞的怪人」。泰薩說，這樣被人在背後議論的感覺很不舒服，且這種感覺「持續到現在」。

泰薩在起訴書中表示，他的名譽因此事受到極為嚴重的影響，導致他不可能在塞拉維爾警察局有任何升遷的機會，因而不得不選擇在只有兩年年資的狀況下離職，並承受整個警局同事對他的排擠與疏離。因此，他希望這起訴訟案能由陪審團審理，要求警局給予薪資及福利損失的賠償，以及未指明的補償性與懲罰性賠償。

泰薩律師坎貝爾(Ted Campbell)說，已經和檢察官討論過本案案情，澤布斯基及塞拉維爾警察局對於泰薩的指控，全盤否認。

警察 新澤西州 種族歧視

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