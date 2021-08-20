強制學生接種 未打疫苗不准上課 羅格斯大學挨告

羅格斯大學強制學生接種新冠疫苗，遭18名學生及非營利機構「兒童健康防衛組織」提出告訴。(羅格斯大學網站)

羅格斯大學(Rutgers University)強制學生接種新冠疫苗 ，日前遭到18名學生及非營利機構「兒童健康防衛組織」(Children's Health Defense)提出告訴。

這起訟案的原告學生包括新生和入學一年多的舊生，被告則包括學校、理事會、校方生物醫學科學系、校長哈洛威(Jonathan Holloway)、生物醫學科學系執行副主席史壯(Brian Strom)。

原告律師朱洛‧葛梅茲(Juilo Gomez)表示，強制學生接種疫苗違法且違憲，沒有任何聯邦或州法授權校方這麼做，此舉「違反知情同意(Informed consent)權力，以及第14條修正案保障可拒絕不想要的醫療之權力」。

校方發言人表示，「我們致力營造2021年秋季的安全校園環境，支持羅格斯大學所有成員的健康與安全，大學更新既有的學生免疫要求，包括新冠疫苗。」

羅格斯大學3月底宣布，學生返校上課前必須完成接種，未接種者不得上課，基於醫療或宗教因素豁免可不打疫苗的學生，則會規畫專用宿舍。

新澤西州 媒體報導，此案爭議在於校方強制學生接受醫療的能力。

訟案指出，「在自由社會，所有人都有權力決定是否接受醫療，尤其事關注射物品到體內，人人都有權力自主做決定，不需要受到強迫，但也要清楚了解利弊及風險。羅格斯大學不能為學生做決定，強迫他們接種實驗性的新冠疫苗，才能返校繼續學業。」

此外，訟案指出羅格斯大學今年3月才更新防疫規定，一改之前未要求學生接種的立場，而那時候學生也已經來不及申請其他學校。

校方發言人表示，超過三分之二的學生已經上傳疫苗接種文件。

類似情況也發生在印第安納大學(Indiana University)，聯邦最高法院大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett )駁回阻止校方要求學生及教職員接種疫苗的計畫。