「接種愛情」賓州吸引千禧世代打疫苗 分送約會福袋

賓州當局為提高年輕人接種新冠疫苗 的意願，派出「新冠邱比特」(coronavirus Cupid)穿梭康舍霍肯(Conshohocken)等行政區的餐廳與街道，分送「約會福袋」給年輕人，協助配對新冠疫苗接種診所。

穿著火紅緊身洋裝和白色翅膀的尼亞‧佛格森(Nia Ferguson)負責分發送「約會福袋」給路人，福袋裡裝著保險套、一口酒杯和寫有Vaxxed and waxed等今夏準備好約會等流行語等字句的暫時性紋身貼紙。

年輕人的新冠疫苗接種率不高，約會福袋是當局想出的創意推廣方式之一，呼籲千禧世代接種疫苗，免疫後就能安全社交，「接種愛情」(shot at love)。

酒吧和飲料業者取諧音推廣「免費一口酒／免費打疫苗」(Free Shots)活動，讓顧客掃描二維碼(QR code)透過蒙哥馬利郡(Montgomery County)疫苗接種登記網站預約接種。

36歲的酒吧顧客梅根‧歐尼爾(Meghan O'Neil)4月打疫苗獲得免疫力，她說：「這是很棒的點子，尤其在Delta變種病毒使疫情回溫之際，鼓勵每個人接種疫苗很重要。」

該郡本月舉辦四場疫苗推廣活動，除了實體活動之外，線上也有不少鼓勵接種疫苗的廣告，約會應用程式如Tinder、Bumble及網路廣告都會出現帶著針筒的 邱比特，呼籲單身者「別錯過愛情，今天就在蒙哥馬利接種」；社群媒體 則不時提醒青少年和千禧世代：「別耽擱，打疫苗。」

蒙哥馬利郡運用聯邦新冠紓困 補助，透過「福吉谷會議及旅遊局」(Valley Forge Tourism and Convention Board)外包「布朗斯坦」(Brownstein)廣告公司推廣疫苗接種活動。

「布朗斯坦」創意執行主任葛林柏格(Gary Greenberg)表示，除非接種疫苗，否則他們的夏季無法回歸正常，無法如常與其他人接觸。