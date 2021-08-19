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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

賓州校園不強制接種疫苗及戴口罩 病毒檢測由學區決定

編譯柯立偉／綜合報導
賓州將對學生提供新冠檢測，各個學區自行決定是否參加。(Getty Images)
賓州將對學生提供新冠檢測，各個學區自行決定是否參加。(Getty Images)

賓州代理衛生廳長艾莉森·賓姆(Alison Beam)表示，下一學年度開學在即，賓州目前不打算在校園內實施強制口罩令或強制疫苗接種令，但已簽署行政命令，會盡一切最大的努力，防止新冠病毒擴散再度迫使校園關閉。

賓姆16日指出，她簽署的這項行政命令分成疫苗接種與病毒篩檢兩部分實施，均由聯邦政府之前撥付約3.38億元防疫款項支應相關費用；就疫苗接種而言，倘賓州任何學校提出要求，境內所有疫苗供應商均必須配合在校內設置疫苗接種站，為學校的教職員工生及學生家屬接種疫苗。如果因特殊因素無法配合，必須向州衛生廳報備。

病毒篩檢的部分，則由賓州各個學區自行決定是否參加，提供拭子的合約公司會定期為該校學生進行病毒篩檢，頻率約每周一次。不過，即便學區加入此項計畫，學生父母也有權選擇退出。賓姆表示，這樣的篩檢將可以幫助學生們更安全地返回教室上課。

衛生官員指出，參加此計畫的學校及學生，均不會獲得「個別化的篩檢結果報告」，只會由合約公司提供給學校關於新冠病毒在校園內的流行狀況相關數據，供學校當局參考接下來要實施的防疫措施。不過，這部分的政策會滾動式調整，未來或許會針對個別學生適度揭露其染疫的訊息，並安排二次採檢，端視目前政策執行的成效如何再做決定。

而賓州搶下這份標案的病毒篩檢公司為「同心銀杏」(Concentric by Ginkgo Bioworks)。該公司指出，目前用於病毒篩檢的鼻拭子的適用年齡已下放到幼稚園的學齡前兒童，並已經過改良，不會像早期篩檢那麼不舒服。不過，為了協助學生克服異物插入鼻孔的恐懼，下學年度為學生提供篩檢的同時，也會派員指導。

篩檢 疫苗 賓州

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