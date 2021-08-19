我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

輪流當老師 新州家長為學童自組「學習泡泡」

編譯林育正／綜合報導
新澤西州要求有家長決定不讓孩子回學校，而是與在家學習的學生組成「學習泡泡」，由家長輪流擔任老師，或自行聘請家教。圖為一群在家自學的學生參觀養蜂場。(美聯社)
新澤西州要求有家長決定不讓孩子回學校，而是與在家學習的學生組成「學習泡泡」，由家長輪流擔任老師，或自行聘請家教。圖為一群在家自學的學生參觀養蜂場。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)要求下個學年開始，回到學校上課的學生必須戴口罩；因此也有家長考量新冠疫情，讓決定在家自主學習的學生組成「學習泡泡」，由家長輪流擔任老師，或自行聘請家教，讓學生不去學校，學習也不孤單。

最近有不少家長透過臉書社團，討論如何為學童提供新的學習方式。一名家長艾蜜莉‧羅伯森(Emily Robertson)就認為：「我認為我們應該要有選擇，而不是被強迫做我們不想做的。」

另一名家長丹妮爾‧鄧恩(Danielle Dunn)也指出，撇除政治因素，她不希望小孩整天戴著口罩，而是希望能自在呼吸；況且疫情為公立學校增添許多不確定性，讓家長無所適從，她說：「學校在溝通方面做得很差，一下寄電郵說不上課，一下說沒有課後計畫。」

此外，鄧恩發現女兒在遠端上課的過程中，社交與情緒發展上感到挫折。儘管如此，要找到合適，且符合預算的學習泡泡並不容易。

不過在櫻桃山(Cherry Hill)就有學習泡泡順利組成；泰拉‧巴提斯特(Tara Baptiste)表示，組成泡泡的初衷，其實考量孩童的學習成效大於感染新冠。

她透過臉書尋找志同道合的家長，為每周固定三次的學習時段聘請老師，每次從早上10點上課至下午2點。學習泡泡甚至自行邀請演講者，還舉辦萬聖節派對。她的先生甚至將自家地下室改裝成教室，她說：「孩子們的學習狀況很好。」

隨著自主學習的風氣興盛，現在更有學校老師投入學習泡泡的教學工作。麗莎‧穆尼(Lisa Mooney)過去除了教職之外，也兼任一對一的家教。但在今年夏天，她也為學習泡泡教授英文、數學和社會。她說：「現在對學習泡泡有興趣的家長很多，所以我把大家集合起來，這樣我能一次教導更多同學。」

疫情 口罩 臉書

上一則

改善塞車 I-270公路23個南向匝道黃燈慢行

下一則

首日到校 顏面不全幼童被「盯」卻超嗨

延伸閱讀

疫情高風險地區 新州再增8郡 僅剩4郡未列名

疫情高風險地區 新州再增8郡 僅剩4郡未列名
涉國會暴動…臉書行蹤記錄洩底 新州女子將認罪

涉國會暴動…臉書行蹤記錄洩底 新州女子將認罪
臉書打卡有證據 她涉國會暴動 遭起訴將認罪

臉書打卡有證據 她涉國會暴動 遭起訴將認罪
2020人口普查 新州成長近6% 族裔分布更多元

2020人口普查 新州成長近6% 族裔分布更多元
新州華人計算機協會 網上年會談最新科技

新州華人計算機協會 網上年會談最新科技
州長簽署法案 新州安養中心 須提半年防疫計畫

州長簽署法案 新州安養中心 須提半年防疫計畫

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明