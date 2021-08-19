輪流當老師 新州家長為學童自組「學習泡泡」

新澤西州要求有家長決定不讓孩子回學校，而是與在家學習的學生組成「學習泡泡」，由家長輪流擔任老師，或自行聘請家教。圖為一群在家自學的學生參觀養蜂場。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)要求下個學年開始，回到學校上課的學生必須戴口罩 ；因此也有家長考量新冠疫情 ，讓決定在家自主學習的學生組成「學習泡泡」，由家長輪流擔任老師，或自行聘請家教，讓學生不去學校，學習也不孤單。

最近有不少家長透過臉書 社團，討論如何為學童提供新的學習方式。一名家長艾蜜莉‧羅伯森(Emily Robertson)就認為：「我認為我們應該要有選擇，而不是被強迫做我們不想做的。」

另一名家長丹妮爾‧鄧恩(Danielle Dunn)也指出，撇除政治因素，她不希望小孩整天戴著口罩，而是希望能自在呼吸；況且疫情為公立學校增添許多不確定性，讓家長無所適從，她說：「學校在溝通方面做得很差，一下寄電郵說不上課，一下說沒有課後計畫。」

此外，鄧恩發現女兒在遠端上課的過程中，社交與情緒發展上感到挫折。儘管如此，要找到合適，且符合預算的學習泡泡並不容易。

不過在櫻桃山(Cherry Hill)就有學習泡泡順利組成；泰拉‧巴提斯特(Tara Baptiste)表示，組成泡泡的初衷，其實考量孩童的學習成效大於感染新冠。

她透過臉書尋找志同道合的家長，為每周固定三次的學習時段聘請老師，每次從早上10點上課至下午2點。學習泡泡甚至自行邀請演講者，還舉辦萬聖節派對。她的先生甚至將自家地下室改裝成教室，她說：「孩子們的學習狀況很好。」

隨著自主學習的風氣興盛，現在更有學校老師投入學習泡泡的教學工作。麗莎‧穆尼(Lisa Mooney)過去除了教職之外，也兼任一對一的家教。但在今年夏天，她也為學習泡泡教授英文、數學和社會。她說：「現在對學習泡泡有興趣的家長很多，所以我把大家集合起來，這樣我能一次教導更多同學。」