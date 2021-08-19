不願返校 新州出現老師荒 有的請病假、有的乾脆辭職

新澤西州今年因疫情趨緩，各級學校恢復實體授課，但學校教師人力短缺的問題仍未解決。圖為澤西市一名老師教導二年級學生如何使用電腦。(美聯社)

去年受疫情 影響，新澤西州許多教師不願意親自到校授課，再加上教師人力短缺，因而改為線上課程。今年因疫情趨緩，州長墨菲(Phil Murphy)多次強調各級學校將在下學年度恢復實體授課，重回教室學習；然而，學校教師人力短缺的問題，卻未因恢復實體授課而解決。

首先，仍有部分教師對疫情深感疑慮，不願意冒險回學校上課。澤西市督學諾瑪‧費爾南德茲(Norma Fernandez)表示，由於今年不允許教師選擇線上教學，不願親自授課的老師因而提出病假申請，目前約有44人，造成該學區 的教師數量短缺。

其次，許多老師已去年一整年在家上班的模式，既可以增加與家人相處的時間，又可以兼顧家務。因此當州政府及校方宣布重啟實體授課計畫時，許多住離學校較遠的教師乾脆選擇辭職。新州帕特森(Paterson)學區督學羅哈斯(Luis Rojas)說：「人們希望能夠和家人們有更多的相處時間，這讓教師招聘工作變得困難。」

此外，在雙語教師的招聘上有更結構性的難題。費南德茲表示，澤西市是一個相當多元的社區，因此為西語裔、阿拉伯語裔的學生提供雙語教學，「但會講雙語又同時滿足教師資格的人不好找，因為這超越了準教師準備教育資格考試的準備科目。」

根據教育部 統計，2021至2022學年度中，面臨教師人力不足最嚴重的科目包含科學、數學、外語、工藝等科目。雖然大部分的學校都表示，正透過各種宣傳管道發布招募訊息，但同時為了保障學生的受教權不因教師人力吃緊而影響，紐瓦克(Newark)學區去年便曾試辦，以跨校遠距教學的模式授課。而今年由於各學區教職員空缺數量持續增加，可能延續並擴大此作法。