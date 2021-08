消弭族裔社群分歧，共創平等未來！2021 Z世代倡議書寫作大賽 8/31截止收件

為共築美好的明天, iHub at D-I-C-E (新州註冊的501 3(c) 非營利組織),於今年亞裔 月啟動了一個前瞻性的公益專案- Calling for Allyship – 2021 Gen Z Proposal Writing Contest (呼籲團結- Z世代倡議書寫作大賽) ,即將於8/31截止收件,有意參賽者可前往iHub at DICE官方網站www.ihubd-i-c-e.org查看具體提交方式並瞭解更多關於本次寫作大賽的資訊。

項目總教官Jaclyn Lee表示,在過去的幾年中,針對少數族裔的由種族矛盾引起的犯罪行為不斷上升。其一大原因,是各個族裔之間嚴重缺乏相互的理解。共情的缺失一步步演化成為誤解,排擠及仇恨。而一旦我們促進相互瞭解,團結互助,為彼此社群 間生存及可持續發展的重要項目及議題撐腰。各種非正義、偏見、歧視就將逐漸消失。

在疫情期快速變遷的新常態, 過去的經驗,知識及技能已不敷使用,因此如何為你的社群帶來正面,可持續性的變革?以及如何打破亞裔 = 啞裔,給人的刻板印象,為下一代創造更多的機會?都是急需面對面對的課題。因此,此一項目採取化被動為主動,以亞裔的新世代做為邀請方,號召跨族裔的新世代的青/少年們共同參與這個全國性的倡議書大賽,共同提出解決方案,消弭族裔社群的分歧,共創更平等的未來!

她的設計願景是透過導師機制,項目管理及跨代際合作 (cross-generational collaboration) 的模式, 選拔,引領,並授權予賦有領導力,社會服務意願,並有個人願景的優秀新世代青(少)年參與專案企劃及執行,引領變革。

大賽分成三個賽組 - 初中組,高中組,大學組, 涵蓋12-24歲的年齡層 。各賽組可組團(最多四人)參加競賽。作品提交到其官網上進行, 項目所有環節均線上進行,公益回憒,參賽者零付費。 作品提交至八月三十一日截止。

本次寫作大賽為對社會正義與社會平等深有熱情的同學提供了極好的的平臺。大賽獲勝者將獲得由各大贊助商提供$500現金獎勵。所有參賽者將獲得官方頒佈的參賽證書。優秀作品將在項目的網頁上展示推廣,讓新世代的創意計畫,能有更多的機會被看到。

主辦方將在九月下旬進行項目線上的決選及頒獎儀式。 決賽環節中,進入最後環節結的選手及團隊將進行方案展示, 由獨立專家評審團發問並評選出各組獲勝作品, 頒發現金獎$500。同時,賽方會選拔出 “年度最佳”倡議書,提供獎金,及接受由財富500 強高管,創業策略顧問,及各界菁英人士組成的最強導師團的指導,讓自己的倡議計畫實際落地,理想照進現實。

對於參賽同學來說,這個深賦殊意義及影響力的寫作大賽,可以提供深化對社會環境的理解,培養批判性思維與實際行動力的機會。同時,也能在參與比賽的過程中獲得與其他優秀青年和業界專業導師交流,搭建人脈關係。目前主辦方已經與眾多優秀的來自學界與業界的專業人士、司法執法機構成員、多家企業取得聯繫並建立合作關係,為參賽者搭建良好的學習與交流平臺,並助力勝出者的專案落地。有志的青(少)年們,請立即行動起來,踴躍參加,並請關注網站:https://www.ihubd-i-c-e.org, 轉發活動訊息,並在Facebook 及Instagram 上留言,按贊 (請搜ihubatdice) 。