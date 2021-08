寰宇植牙提供一站式治療方案 質量兼具安全可靠

寰宇植牙中心植牙質與量兼具,提供一站式治療方案

擁有超過60年的歷史的寰宇植牙中心(Universal Dental Implants Center),在新澤西 擁有三家診所,提供一站式植牙治療方案,植牙當天完成。中心每年植牙案例一萬顆,而且被病患公認質與量兼具,安全可靠,價格比其他診所便宜將近一半。

牙齒是我們每天都會用到的組織器官。無論是進食還是與人接觸交談,牙都充當了先鋒的作用。缺牙給我們的生活帶來極大的影響,不但影響外觀,影響對食物營養的攝取,長久下來, 其他牙齒可能受影響而歪斜或脫落,變成全口無牙的風險機率大增。做假牙是最常見補救的方法。傳統方法鑲裝的假牙,由於沒有牙根的支持,全口假牙及基托是騎跨在牙床上,靠口腔唾液的吸附,牙床粘膜直接受力;而部分缺牙鑲裝的假牙,多靠鄰牙的支持,要「缺1補3」犧牲兩顆鄰牙部分的齒質,將3顆牙套起來連結搭成牙橋。

有別於鑲牙,植牙是完全不影響健康牙齒的,而且固位好,比傳統假牙戴的穩固、牢靠,比假牙更為舒服,咀嚼效率高,植牙咬合力較佳,可達正常牙齒的8成,日常生活、咀嚼一般食物都沒有問題, 而且美觀實用,可說是人類的第三套牙。

植牙是非常複雜的工程,需要考慮每個人具體的體質、骨頭、血管、神經線等各方面情況,所以植牙診所需要有強大的牙醫專家團隊共同配合,植牙醫師需要有豐富的牙科知識,大量的植牙案例,經驗豐富,手藝強,加上先進的治療設備。這幾個條件應該成為挑選植牙診所的考慮因素。

寰宇植牙中心具備最先進的3D全口牙檢查掃描設備,有別於一般牙醫診所只有普通的X光機。3D掃描可以拍攝口腔斷層,保障植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定。完整顯示骨骼深度以及神經位置,像是牙床骨深度、厚度及角度,甚至神經、血管、鼻竇所在的位置,並在電腦中建構出植牙區的立體結構 精準呈現口腔影像包括神經位置。這樣不僅大幅提高了人工植牙的成功率與準確度,對於人工植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定,更能在植牙之前就預先透過3D模擬看見效果。

中心提供“一站式”植牙治療方案。是指所有步驟,包括牙冠、牙橋的製作都在中心完成,節約時間、精力和金錢。而在普通的牙醫診所(General Dentist)常常不會做植牙的部分,會將病人介紹到另外的口腔手術診所(Oral Surgeon)完成,患者需要往返於不同的診所之間,費時費力。

