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寰宇植牙提供一站式治療方案 質量兼具安全可靠

新澤西訊
寰宇植牙中心植牙質與量兼具,提供一站式治療方案
寰宇植牙中心植牙質與量兼具,提供一站式治療方案

  擁有超過60年的歷史的寰宇植牙中心（Universal Dental Implants Center），在新澤西擁有三家診所，提供一站式植牙治療方案，植牙當天完成。中心每年植牙案例一萬顆，而且被病患公認質與量兼具，安全可靠，價格比其他診所便宜將近一半。

  牙齒是我們每天都會用到的組織器官。無論是進食還是與人接觸交談，牙都充當了先鋒的作用。缺牙給我們的生活帶來極大的影響，不但影響外觀，影響對食物營養的攝取，長久下來, 其他牙齒可能受影響而歪斜或脫落，變成全口無牙的風險機率大增。做假牙是最常見補救的方法。傳統方法鑲裝的假牙，由於沒有牙根的支持，全口假牙及基托是騎跨在牙床上，靠口腔唾液的吸附，牙床粘膜直接受力;而部分缺牙鑲裝的假牙，多靠鄰牙的支持，要「缺1補3」犧牲兩顆鄰牙部分的齒質，將3顆牙套起來連結搭成牙橋。

  有別於鑲牙，植牙是完全不影響健康牙齒的，而且固位好，比傳統假牙戴的穩固、牢靠，比假牙更為舒服，咀嚼效率高，植牙咬合力較佳，可達正常牙齒的8成，日常生活、咀嚼一般食物都沒有問題, 而且美觀實用，可說是人類的第三套牙。

  植牙是非常複雜的工程，需要考慮每個人具體的體質、骨頭、血管、神經線等各方面情況，所以植牙診所需要有強大的牙醫專家團隊共同配合，植牙醫師需要有豐富的牙科知識，大量的植牙案例，經驗豐富，手藝強，加上先進的治療設備。這幾個條件應該成為挑選植牙診所的考慮因素。

  寰宇植牙中心具備最先進的3D全口牙檢查掃描設備，有別於一般牙醫診所只有普通的X光機。3D掃描可以拍攝口腔斷層，保障植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定。完整顯示骨骼深度以及神經位置，像是牙床骨深度、厚度及角度，甚至神經、血管、鼻竇所在的位置，並在電腦中建構出植牙區的立體結構　精準呈現口腔影像包括神經位置。這樣不僅大幅提高了人工植牙的成功率與準確度，對於人工植牙後牙齒形態的美觀與咬合的長久穩定，更能在植牙之前就預先透過3D模擬看見效果。

  中心提供“一站式”植牙治療方案。是指所有步驟，包括牙冠、牙橋的製作都在中心完成，節約時間、精力和金錢。而在普通的牙醫診所（General Dentist）常常不會做植牙的部分，會將病人介紹到另外的口腔手術診所（Oral Surgeon）完成，患者需要往返於不同的診所之間，費時費力。

  除此之外，中心還擁有一流的口腔外科醫師及牙周病專家陣容，包括哥倫比亞大學畢業，會講國語的Dr. Moi Li，歡迎致電或前往免費諮詢，寰宇植牙中心Fort Lee診所電話: 201-461-0003,地址: 1565 Palisade Ave，Fort Lee NJ 07024; Bergenfield 診所電話: 201-374-1900,地址: 99 New Bridge Road.，Bergenfield NJ 07621，West New York診所電話：201-758-7273，地址：4914 Kennedy Blvd Suite#201, West New York, NJ 201-758-7273

新澤西 哥倫比亞大學

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