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涉國會暴動…臉書行蹤記錄洩底 新州女子將認罪

編譯林梅婕／綜合報導
聯邦政府透過臉書的行蹤記錄，鎖定新澤西州女子蘿莎·阿布勒-拉格布涉及國會暴動，她即將面臨四項罪名的指控。圖為該女子的臉書發文。(司法部照片)
聯邦政府透過臉書的行蹤記錄，鎖定新澤西州女子蘿莎·阿布勒-拉格布涉及國會暴動，她即將面臨四項罪名的指控。圖為該女子的臉書發文。(司法部照片)

又一名國會暴動事件的暴力煽動者即將認罪，聯邦政府透過臉書行蹤記錄鎖定新州一名女子蘿莎·阿布勒-拉格布(Rasha Abual-Ragheb)，她即將面臨四項罪名的指控；拉格布將在8月23日認罪，尚不清楚她最終會承認哪些罪行。

拉格布又名羅莎阿布(Rasha Abu)，在國會暴動的前一天，因在臉書上打卡標記自己在國會大廈的附近，警方循線追蹤後發現更多證據顯示，拉格布正是當天闖入國會的暴徒之一。

新州多達十多位居民都涉嫌參與國會暴動事件並遭到起訴，自上周一名健身房老闆費爾蘭姆(Scott Fairlamb)因為自己進入國會且攻擊執法人員的影片被釋出後，便坦承罪行，拉格布也即將成為新州第二名為國會暴動事件認罪的嫌犯。

承辦人員指出，國會暴動前一天拉格布在臉書上打卡，先是標記自己正在國會附近的一家飯店，而之前的紀錄還顯示她參加其他的抗議活動；後來拉格布又在社群媒體上表示，她遭到催淚瓦斯和胡椒噴霧的攻擊。

據稱，拉格布還親眼目睹事件中死亡的女子、被警察開槍射死的過程；對此拉格布還在網路上說：「我參與了歷史的一部份，人民將不再忍受」，幾周後拉格布就被逮補。

此外，拉格布也是極右派反政府組織American Patriot 3%、又被稱為「那3%的人」的成員之一，她在網路上發表關於革命和戰爭的言論也因此遭警方鎖定。

聯邦調查局(FBI)曾在去年11月偵訊過拉格布，並將她列為評估對象；而國會暴動事件之前，拉格布也曾參加當地川普支持者舉辦的示威活動，抗議有關新冠肺炎的強制政策。

11月7日拉格布在巴爾的摩的一場集會上曾大言不慚地表示：「我們已失去民主，我們住在號稱自由的土地上，卻一點民主都沒有。」

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