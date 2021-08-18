店內遭襲骨折…她告店主 沒告攻擊者

新澤西州婦女瑪格特‧凱根(左，背對鏡頭的戴帽者)去年夏天在Staples辦公用品店，勸導另一名女顧客(右)戴上口罩，卻遭到攻擊導致腿部骨折，讓她決定對Staples提起告訴。(abc11電視台截圖)

新澤西州 茶頸市(Teaneck)一名女子去年夏天在哈肯薩克 (Hackensack)的Staples辦公用品店，勸導另一名顧客戴上口罩 ，卻遭到攻擊導致腿部骨折，讓她決定對Staples提起告訴。

55歲的瑪格特‧凱根(Margot Kagan)指控Staples店內缺乏監督和保全，導致她遭受攻擊。她在博根郡(Bergen County)法院提出告訴，表示店家未能「阻止可預見的事件發生」。

這起暴力事間發生於去年7月29日，她在店內向另一名女子說，「你沒有戴口罩，將其他人置於危險之中」。說完後，她繼續使用傳真機。

根據現場監視器，該名女子走向凱根並與她對峙。回憶事件發生的當下，她說：「她離我大概只有兩呎，她開始對我大吼，我不知道她在說什麼，我舉起柺杖讓她不要靠近我。」

監視器錄影顯示，該名女子抓住凱根將她甩到地上。她說：「我跌倒時膝蓋骨折了，隨後才發現是我的脛骨。」

警察 逮捕25歲的泰瑞‧湯瑪斯(Terri Thomas)，並將她以重傷害罪起訴，目前本案仍在高等法院等待受審。不過凱根只對店家提告，而沒向湯瑪斯提告。

去年在醫院接受訪問，凱恩表示她近期接受肺臟移植手術，擔心感染新冠肺炎。

本案控告Staples未聘請保全人員維護顧客安全，而這間位在哈肯薩克的分店，在法院文件中列為「高犯罪率區域」。Staples尚未對此案做出回應和評論。