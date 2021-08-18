疫情高風險地區 新州再增8郡 僅剩4郡未列名

新澤西州八郡的新冠肺炎確診病例在過去一周有激增的趨勢，目前共有17個郡被列為新冠病毒「高傳染風險」地區，該州所有居民參與公共室內活動時，都必須戴上口罩。(美聯社)

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，新澤西州八個郡的新冠肺炎確診病例在過去一周有激增的趨勢，目前共有17個郡被列為新冠病毒「高傳染風險」地區，只有四郡還未達到高傳染風險的門檻；這也代表該州所有居民參與公共室內活動時，無論是否已接種疫苗 都必須戴上口罩 。

自8月初以來新州確診率就不斷提升，當時僅10個郡的病毒等級達到強制戴口罩的程度，但經過一周後所有郡的疫情 都急速上升，進入全州強制戴口罩的程度；只有沃倫郡(Warren)、摩利斯郡(Morris)、蘇薩克士郡(Sussex)和百賽克郡(Passaic)四個地區是被列為有「重大」傳染風險；CDC這項標準門檻是綜合當地每10萬人的新增病例數，以及過去連續七天內病毒篩檢呈陽性結果的比率。

隨著Delta變種病毒株的疫情擴散，已成為現階段的主要感染源，當局在本月初建議民眾應重新戴起口罩，即使是已接種疫苗者。

統計數據顯示，截至15日新州共新增1263名新冠確診案例以及三人染疫死亡，染疫住院率則是已經幾個月來都居高不下。

過去連續七天新州的平均新增確診案例達到1461例，與上周相比上升幅度高達24%，與上個月相比更成長341%；尤其是Delta病毒的案例持續暴增，大多集中在未接種疫苗者身上。

根據該州數據，截至7月24日的最近四周內，Delta病例就占新增確診的90%；截至14日該州共780人因新冠肺炎、或疑似感染而住院治療，比前一晚又再增加四人，同時也是自今年5月19日以來最高的住院人次；其中有148人住進加護病房，57人使用呼吸器，100人出院。

儘管和去年12月第二波疫情巔峰時期、當時住院人次達到3800人相比，目前的住院人次相對低許多，但是已經比上個月成長超過兩倍。