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醫院砸錢搶人 費城有醫院喊出護士獎2萬

編譯林梅婕／綜合報導
過去一年多來全美受新冠肺炎疫情的重創，讓護理人員承受極大的壓力；據稱費城有地方醫院為了招攬有經驗的護士，將獎金提高至兩萬元。(美聯社)
過去一年多來全美受新冠肺炎疫情的重創，讓護理人員承受極大的壓力；據稱費城有地方醫院為了招攬有經驗的護士，將獎金提高至兩萬元。(美聯社)

過去一年多來全美受新冠肺炎疫情的重創，讓護理人員承受極大的壓力；近日來許多醫院紛紛祭出高額薪資或獎金，不僅為留住現職的員工，也希望能吸引更多專業人士的投入；據稱費城有地方醫院甚至為了招攬有經驗的護士，將獎金提高至兩萬元。

當地一名從事醫療諮詢的研究員蘿倫‧瑞爾斯(Lauren Rewers)透露，近期護理人員的獎金已高到不尋常的程度，她形容：「最近這幾個月來，護士的招聘和留任是讓醫療業者最傷腦筋的問題。」

費城一些地方醫院也提供超時或代班的護士額外的獎金，同時也為年資較低、看似容易被其他醫院的獎勵制度吸引的護士提高薪資，還有一些關鍵職位的護理人員也獲得留任獎金。

新冠疫情不僅造成許多地區醫療資源匱乏，醫護人員更是身心俱疲，因過勞而請假的員工和就醫人數不斷累積成長，使得全國護理人員的供應都相當吃緊；旗下擁有全國最多員工的醫療集團AMN Healthcare Services執行長蘇姍‧薩爾卡(Susan Salka)就向媒體表示：「我們的客戶告訴我們，這樣的趨勢短時間內不太可能改變。」

今年8月9日的一份聯邦統計報告顯示，全國職缺量已超越失業人口的總數，促進薪資在整體經濟中成長的趨勢，醫療業者更不例外；本月許多醫院陸續將基本薪資調升至每小時15元。

費城兒童醫院發言人指出，旗下2782名醫護人員中，高達九成、也就是2432人的時薪都被調升，其他沒有加薪的員工則是獲得額外獎金；其中一名沒有被加薪的員工就表示，他獲得1000元獎金。

另外，賓州波茨敦(Pottstown)綜合醫院在上個月與護士公會經過協調後，為時薪30.32元至33.81元的所有員工調薪五元；但不包含時薪超過44.31元的護士。

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