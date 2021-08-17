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新州華人計算機協會 網上年會談最新科技

記者劉偉／新澤西州報導
新州華人計算機協會舉辦2021網上年會，嘉賓楊強(上左一)、劉鐵岩(上右一)、胡清陽(下右一)、李三泉(下左一)的演講深受歡迎。中上、下分別為協會新任會長羅茗，常務副會長陳啟秀。(年會截圖)
新州華人計算機協會舉辦2021網上年會，嘉賓楊強(上左一)、劉鐵岩(上右一)、胡清陽(下右一)、李三泉(下左一)的演講深受歡迎。中上、下分別為協會新任會長羅茗，常務副會長陳啟秀。(年會截圖)

新州華人計算機協會日前舉辦網路年會，邀請到多位人工智能、通訊及金融的專家與會，吸引近600人參與，共同學習最新科技。

嘉賓包括加拿大工程院院士、微眾銀行首席人工智能官楊強，微軟亞洲研究院副院長、美國電氣電子工程協會會士(IEEE Fellow)、美國計算機協會(ACM)會員劉鐵岩，猶他州立大學工學院副院長、美國電氣電子工程協會會士胡清陽，景順基金高級經理李山泉等。

常務副會長陳啟秀主持會議，他介紹並回顧了協會歷史；上屆會長沈波期盼在新會長羅茗帶領下，協會繼續發展。

楊強做了題爲「遷移學習和聯邦學習的最新進展」的演講，提出數據作為人與機器溝通的語言和中介的重要性。

劉鐵岩在題爲「跨界探求AI的產業和科學價值」的演講中，介紹了在新冠肺炎肆虐全球下，他的團隊向聯邦疾病防治中心(CDC)提供準確度高的疫情趨勢預測模型。

胡清陽發表了題為「5G: 過去現在和未來」的演講，回顧了無線通信從1G到5G的發展歷程， 介紹了5G以其產生的歷史背景，對未來6G進行了展望。

李山泉在題為「高科技發展與投資」的演講中，以人工智能將取代基金經理的說法開場，幽默而巧妙地將講座的科技主題與投資的講題聯繫起來，提出了科技應用於金融後的投資趨同化問題。

美國 人工智能 投資

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