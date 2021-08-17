德拉瓦人口 未突破百萬

政府公布2020年人口普查結果，德拉瓦州的人口數，再度無法達到100萬人。圖為瑞荷伯茲灘居民向經過的總統車隊揮手。( Getty Images)

德拉瓦州 在人口普查 局公布的2020年人口普查結果人口數雖成長，卻仍未達到自定的目標，總人口數再度低於100萬人。

每十年進行一次的人口普查，呈現各城市、鄉鎮和社區的種族與年齡結構；身為「全美第一州」，德拉瓦州長年來試圖達到百萬人。自從上一次人口普查的2010年以來，德拉瓦州的人口數成長超過10%，自89萬7934人來到98萬9948人。

德拉瓦州再次達標失敗，未能加入亞利桑納州鳳凰城與加州聖荷西的行列，突破百萬人口；目前德州和加州，都各自有三座城市人口超過百萬。

德拉瓦州希望有更多居民移入，但專家擔心，因為新冠肺炎疫情 的原故，導致較為邊緣化的社區人口被少算，低於實際人數；如此一來，將使當地居民的聲音無法被聽見，或無法獲得民選官員的幫助。

受到新冠疫情影響，人口普查局未能深入部分社區發放問券或收取回覆，意味著全國數以千計的非裔和拉丁裔社區的人口普查結果低於實際人數；在德拉瓦州有數個難以觸及的社區，大多位在北部的威明頓(Wilmington)，以及中部的喬治城(Georgetown)。

根據今日美國報去年的分析，在非裔和拉丁裔人口密集的地區，回覆率相對較低。新冠疫情使貧窮和少數族裔社區完成普查表格的意願降低。

德拉瓦州人口普查成效最不佳的地區位在北部的紐華克(Newark)，去年僅有58.3%的回覆率；倡議人士就指出，前總統川普在普查中列入公民身分相關問題，是導致有色族裔社區回覆率降低的原因之一。

普查過程中，副州長霍爾隆恩(Bethany Hall-Long)就曾與非營利組織和受人敬重的社區領袖合作。她說：「未來幾年我們將持續努力，運用一路學習的經驗，為有色族裔的社區努力。」