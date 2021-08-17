10年增5.1% 費城人口重回160萬 成美國第六大城

2010年至2020年間，費城的人口再度重回160萬人，為美國第六大城市。圖為民眾參觀費城的自由鐘。(Getty Images)

十年一度的人口普查 顯示，2010年至2020年間，費城 的人口成長率創下1950年普查以來之最，讓費城人口自1980年普查以來，再度重回160萬人，成為美國 第六大城市。

費城的2020年人口普查結果顯示過去10年間，費城人口增加7萬7800人，成長率為5.1%，這是自1950年普查的7.1%以來最高的成長率。

費城人口在1950年普查時超過200萬，之後就不斷減少，1980年普查時人口還驟減逾26萬人，直到2010年普查時，費城的人口才開始重新成長；但儘管如此，費城在美國第五大城市的地位，仍在過去幾年被鳳凰城所取代。

從人口結構來看，非裔自2010年普查以來就是費城最大族裔，為61萬多人，儘管去年減少3萬人，為史上之最。

自1950年普查以來就一直減少的白人，流失人口數收斂自1940年普查以來最低，為1萬多人，跌幅約4%；從1930年普查的巔峰迄今，費城已流失近120萬白人，跌至目前的55萬多人。

費城其他族裔的人口成長率大增，市內的西語裔人口增加逾5萬，增幅27%，亞裔增加3萬6900人，增幅達到39%，顯示費城的族裔組成有日漸多元的趨勢。

十年一度的人口普查事關重大，在聯邦層級，這關乎未來十年數千億元的聯邦統籌款項；在地方層級，這關乎接下來的地方發展規畫。

人口普查也有政治上的重要性；4月發布的全國人口普查數字顯示，賓州原本在眾議院的18席將減至17席，代表選區也要重畫，兩黨無不虎視眈眈，尤其是賓州部分選區競爭十分激烈，共和黨也希望明年國會改選時重新奪下多數。

由於茲事體大，許多地方政府官員擔憂，在新冠疫情期間進行的人口普查是否會有失真的情況；不過普查局代理局長賈明(Ron Jarmin)說，人口統計數字「符合我們計量上的標準要求」。