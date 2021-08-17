我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

10年增5.1% 費城人口重回160萬 成美國第六大城

編譯洪毅／綜合報導
2010年至2020年間，費城的人口再度重回160萬人，為美國第六大城市。圖為民眾參觀費城的自由鐘。(Getty Images)
2010年至2020年間，費城的人口再度重回160萬人，為美國第六大城市。圖為民眾參觀費城的自由鐘。(Getty Images)

十年一度的人口普查顯示，2010年至2020年間，費城的人口成長率創下1950年普查以來之最，讓費城人口自1980年普查以來，再度重回160萬人，成為美國第六大城市。

費城的2020年人口普查結果顯示過去10年間，費城人口增加7萬7800人，成長率為5.1%，這是自1950年普查的7.1%以來最高的成長率。

費城人口在1950年普查時超過200萬，之後就不斷減少，1980年普查時人口還驟減逾26萬人，直到2010年普查時，費城的人口才開始重新成長；但儘管如此，費城在美國第五大城市的地位，仍在過去幾年被鳳凰城所取代。

從人口結構來看，非裔自2010年普查以來就是費城最大族裔，為61萬多人，儘管去年減少3萬人，為史上之最。

自1950年普查以來就一直減少的白人，流失人口數收斂自1940年普查以來最低，為1萬多人，跌幅約4%；從1930年普查的巔峰迄今，費城已流失近120萬白人，跌至目前的55萬多人。

費城其他族裔的人口成長率大增，市內的西語裔人口增加逾5萬，增幅27%，亞裔增加3萬6900人，增幅達到39%，顯示費城的族裔組成有日漸多元的趨勢。

十年一度的人口普查事關重大，在聯邦層級，這關乎未來十年數千億元的聯邦統籌款項；在地方層級，這關乎接下來的地方發展規畫。

人口普查也有政治上的重要性；4月發布的全國人口普查數字顯示，賓州原本在眾議院的18席將減至17席，代表選區也要重畫，兩黨無不虎視眈眈，尤其是賓州部分選區競爭十分激烈，共和黨也希望明年國會改選時重新奪下多數。

由於茲事體大，許多地方政府官員擔憂，在新冠疫情期間進行的人口普查是否會有失真的情況；不過普查局代理局長賈明(Ron Jarmin)說，人口統計數字「符合我們計量上的標準要求」。

費城 人口普查 美國

上一則

醫生談兒童健康4要素：飲食、運動、心態、作息

下一則

1年漲16％ 芝獨棟屋中價持續攀升

延伸閱讀

德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色

德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色
這10年 西雅圖人口大幅成長21% 亞裔及西裔增最多

這10年 西雅圖人口大幅成長21% 亞裔及西裔增最多
大華府人口升9萬 維州勞郡、馬州喬郡增最快

大華府人口升9萬 維州勞郡、馬州喬郡增最快
伊州人口減 白人流失最多 亞裔增幅最大

伊州人口減 白人流失最多 亞裔增幅最大
逼遷禁令 費城延至10月3日

逼遷禁令 費城延至10月3日
月繳35元→1.48萬…費城水費狂飆？水局搞烏龍

月繳35元→1.48萬…費城水費狂飆？水局搞烏龍

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛