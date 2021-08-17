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2020人口普查 新州成長近6% 族裔分布更多元

編譯林梅婕／綜合報導
新澤西州在過去十年總人口數成長將近6%，族裔分布也更多元。圖為民眾走在新州海邊高地市的木板人行道。(Getty Images)
新澤西州在過去十年總人口數成長將近6%，族裔分布也更多元。圖為民眾走在新州海邊高地市的木板人行道。(Getty Images)

2020年人口普查結果出爐，新澤西州在過去十年總人口數成長將近6%，自2010年的879萬1894人增加至2020年的928萬8994人；儘管新州整體人口年齡趨於老化，但一如全國走勢，族裔分布更加多元。

調查指出，紐瓦克(Newark)為目前新州人口最多的城市，總共31萬1549人，第二名為澤西市(Jersey City)，有29萬2449人。

人口普查局官員表示，新州人口成長的模式類似於全國的走勢，也就是人口較多的地區將持續成長，但人口稀少的地區則持續縮減。

新州多半地區的人口呈現上升，艾薩克斯郡(Essex)、哈德遜郡(Hudson)和海洋郡(Ocean)的成長幅度甚至超過10%；只有五月岬(Cape May)、坎伯蘭(Cumberland)、塞倫(Salem)和薩賽克斯(Sussex County)四個郡的人口呈現遞減趨勢。

此外，新州的人口多元性也被列為國內最高的幾個州之一；新澤西州與其他八個州、華府特區都被列入人口多元性指數超過65%的地區；全國人口多元指數則是自2010年的54.9%，至今上升至61.1%。

新州非西語裔的白人人口占比為51.9%，比2010年的59.3%減少；目前40名新州參議會的議員中有31位是白人，而80名州眾議會的議員中，也有56人是白人。

孟莫斯大學民調中心(Monmouth University Polling Institute)主任穆瑞(Patrick Murray)說：「普查結果顯示一些州確實需要重新畫分選區，也正式為新州負責重畫的委員會進入作業程序；雖然晚了六個月，但我們的進度並沒有落後。」

根據新州高等法院上周的決定，前高等法院法官華勒斯(John Wallace Jr)將擔任國會選區重畫委員會的第13名成員，以作為表決平手時的關鍵票；該委員會也將依照過去十年的人口結構變化，重畫該州2022年期中選舉的國會選區。

新州 新澤西州 人口普查

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