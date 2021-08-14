新州檢查員收賄300元 一生退休金遭沒收

新州澤西市一名檢查員安德森曾收賄300元；退休後東窗事發，認罪服刑並繳交3000元罰金，但新州最高法院11日裁決，州府可沒收他一生的退休金。(Getty Images)

新澤西州澤西市(Jersey City)一名檢查員安德森(Bennie Anderson)，曾為一名屋主節稅而更改其房地產徵稅的分類項目，並為此收賄300元；東窗事發後認罪服刑並繳交3000元罰金，但新州 最高法院11日正式裁決，將沒收他一生的退休金 。

安德森辯稱，沒收他的退休金是一種變相罰金，而這樣的罰金並不符合比例原則，但遭到新州高等法院法官潔寧·拉維奇亞(Jaynee LaVecchia)駁回，稱退休金是「專屬完成榮譽服務的公務員所享有」，而且與收賄金額的大小無關。

安德森的委任律師納古蘭德瑞( Nirmalan Nagulendran)表示對判決感到失望，他說：「為了300元，這等於是付出100萬元的罰金。這樣的判決令人非常難過，怎麼能說這不算是罰金？」

擔任公職近40年的安德森，在退休後原定每年可享有6萬173元退休金；但2017年一名房產持有人因其他違法事件遭到逮捕後，向警方揭露自己當年賄賂一名檢查員，在沒有經過區域規畫委員會的評審下，更改他的住宅類別以便節稅，而當時被指控的安德森已經退休。

隨後安德森被以貪污、以及濫用職務，試圖「透過內部交易干擾、延遲或影響公務」的罪名起訴，最終認罪；起初地方法院只判決將每年的退休金減為4萬7918元，但州政府隨後要求沒收所有退休金和公務員福利 ，堅稱公務員退休金只有光榮服務的成員才能享有。

安德森的律師曾分別向下級法院和上訴委員會提出，沒收退休金的懲罰是「違反憲法保證不得超額罰金的規定」；但上訴法院去年的判決認定，這項懲罰對安德森犯下的罪行並不為過。

法官在判決書中強調：「強制沒收被告的退休金及福利，和他收取的300元賄款相比，看似是一向嚴厲的懲罰，但立法機關認為對這名公務員的行為產生之結果並無不當；因為要能獲得公務員退休金的先決條件，必須是光榮地完成服務。」