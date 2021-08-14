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收不到租、又無法趕人 新州小房東快被禁遷令壓垮了

編譯林育正／綜合報導
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。

儘管房東已經一年半沒收到房租，但仍必須繳交房貸和日常帳單，因此許多房東甚至借貸度日，變賣私人財產，或是要求房貸業者延緩徵收。

雖然周政府提供房租補助，但房東還遲遲未能收到款項。屋主佛萊徹(Amanda Fletcher)透露，她的房客已積欠多達4萬元房租和水電費，而且付不付得出來依舊是未知數。現在她只能每隔幾個月打給房貸放款人請求寬限。她說：「收租原本應該對生活有幫助，結果現在我自己的生活也陷入困難。」

房客的律師華森(Samuel Watson)回應：「我的客戶是一名患有卵巢癌的單親媽媽，就像全國數百萬人一樣，在疫情期間光要糊口就已非常困難。」

州長墨菲(Phil Murphy)上周也簽署法案延長對房客的保護，並且試圖讓房租補助盡快進入房東手中。不過在法案之下，直到年底前，若房客的收入少於當地薪資中位數的80%，將不會被驅逐。但若收入達標，下個月就可能被房東驅趕。

小房東協會副主席沙薩瓦里(Amir Shahsavari)表示，小房東擁有的房屋占了租屋市場的60%。房東希望禁止驅趕令盡早結束，屆時將激勵房客與房東協商合作協議。

墨菲簽署的法案，將使新澤西州5億元的聯邦紓困金，得以做為房租救濟，另外還有2億5000萬元用來支付水電費。

目前國會已分配470億元做為房客救濟金，但拜登政府上周表示，目前僅釋出約30億元。政府官員責怪州政府效率不彰，而全國公寓協會表示，救濟只能涵蓋房東在疫情期間三分之二的未收款項。

房東 新澤西州 疫情

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