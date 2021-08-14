賓州州立醫療機構人員 9月7日前強制打疫苗

賓州州長沃爾夫宣布，賓州所有州立醫療機構的人員將於9月7日前強制接種新冠疫苗，拒絕接種的人將每周接受新冠病毒篩檢。(美聯社)

賓州 民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)宣布，賓州所有州立醫療機構的人員將於9月7日前強制接種新冠疫苗 ，拒絕接種的人將每周進行新冠病毒篩檢，預計將影響到賓州共約2萬5000名的醫護人員。此政策一出，使賓州成為全國第一個實施醫護人員強制接種的州。

沃爾夫的此項政策類似新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)上周針對該州所有長照機構、醫療機構人員頒布的疫苗強制令，只是賓州只針對州立醫療機構的人員實施。而適用範圍除州立醫院外，只要是州立，且與醫療有關的機構，不論醫護或行政人員，一律強制接種。

此外，州長並表示，為了鼓勵員工接種，凡在10月1日以前接種的州立醫療機構員工，可以獲得一天的帶薪假。

沃爾夫說：「許多州也開始漸漸有類似的強制令，因此我認為這麼做是對的，我們不只要保護州立醫療機構人員，更要保護到州立醫療機構求診的病患。」

至於私營機構則不在這一次的疫苗強制令適用範圍內，但沃爾夫州長多次強調，希望私營的醫療機構也可以強制要求員工接種。他表示：「我想私營機構可以自己實施他們想實施的任何政策，但我還是希望他們也可以要求員工打疫苗，為其他企業樹立良好典範。」

賓州蘭卡斯特總醫院臨床主任里奇斯基(Michael Ripchinski)呼應州長政策，並呼籲民營機構響應。他說：「企業的強制接種政策對於提升接種率有莫大助益，我們鼓勵所有雇主加入，要求員工全面接種。」