我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國茶都」安溪 被台灣人「培訓」成電信詐騙大本營？

富國開打第3劑疫苗 專家警告：恐讓全球更多人死亡

賓州州立醫療機構人員 9月7日前強制打疫苗

編譯柯立偉／綜合報導
賓州州長沃爾夫宣布，賓州所有州立醫療機構的人員將於9月7日前強制接種新冠疫苗，拒絕接種的人將每周接受新冠病毒篩檢。(美聯社)
賓州州長沃爾夫宣布，賓州所有州立醫療機構的人員將於9月7日前強制接種新冠疫苗，拒絕接種的人將每周接受新冠病毒篩檢。(美聯社)

賓州民主黨籍州長沃爾夫(Tom Wolf)宣布，賓州所有州立醫療機構的人員將於9月7日前強制接種新冠疫苗，拒絕接種的人將每周進行新冠病毒篩檢，預計將影響到賓州共約2萬5000名的醫護人員。此政策一出，使賓州成為全國第一個實施醫護人員強制接種的州。

沃爾夫的此項政策類似新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)上周針對該州所有長照機構、醫療機構人員頒布的疫苗強制令，只是賓州只針對州立醫療機構的人員實施。而適用範圍除州立醫院外，只要是州立，且與醫療有關的機構，不論醫護或行政人員，一律強制接種。

此外，州長並表示，為了鼓勵員工接種，凡在10月1日以前接種的州立醫療機構員工，可以獲得一天的帶薪假。

沃爾夫說：「許多州也開始漸漸有類似的強制令，因此我認為這麼做是對的，我們不只要保護州立醫療機構人員，更要保護到州立醫療機構求診的病患。」

至於私營機構則不在這一次的疫苗強制令適用範圍內，但沃爾夫州長多次強調，希望私營的醫療機構也可以強制要求員工接種。他表示：「我想私營機構可以自己實施他們想實施的任何政策，但我還是希望他們也可以要求員工打疫苗，為其他企業樹立良好典範。」

賓州蘭卡斯特總醫院臨床主任里奇斯基(Michael Ripchinski)呼應州長政策，並呼籲民營機構響應。他說：「企業的強制接種政策對於提升接種率有莫大助益，我們鼓勵所有雇主加入，要求員工全面接種。」

賓州 疫苗 新澤西州

上一則

Delta病毒肆虐 馬州蒙郡、喬郡公校教職員須打疫苗

下一則

大華府人口升9萬 維州勞郡、馬州喬郡增最快

延伸閱讀

紐約客談／紐約首位女州長 真打破職場天花板？

紐約客談／紐約首位女州長 真打破職場天花板？
打疫苗？6成家長寧讓孩子戴口罩

打疫苗？6成家長寧讓孩子戴口罩
紅州爆發口罩戰 州長、學區鬧僵了

紅州爆發口罩戰 州長、學區鬧僵了
疫情升溫 亞城企業推遲返辦公室 景順要員工先打疫苗

疫情升溫 亞城企業推遲返辦公室 景順要員工先打疫苗
舉辦科齊拉音樂節等活動的AEG要求參加者打疫苗

舉辦科齊拉音樂節等活動的AEG要求參加者打疫苗
拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

拜登籲企業要求員工打疫苗 加州開第1槍：教職員都要打

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
德州五個月大嬰兒被完全接種的家人傳染新冠變種病毒。(KHOU畫面截圖)

五個月大男嬰 遭打2劑家人傳染變種新冠

2021-08-06 18:03
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

2021-08-09 10:29

超人氣

更多 >
佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡
紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起

紐約州眾議長將停止彈劾州長程序 葛謨可能東山再起
西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家

西有野火東有颶風 氣候變遷讓15%美國人考慮搬家
「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年

「清零」防疫策略 恐讓中國與世隔絕好幾年
紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡

紐約法拉盛KTV濺血 男子身中多槍亡