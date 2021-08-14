州長簽署法案 新州安養中心 須提半年防疫計畫

新州州長墨菲簽署法案，要求州內所有具有營業執照的安養中心必須提出一項為期六個月的防疫計畫。圖為養老院居民接種新冠疫苗。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)已簽署法案，要求州內所有具有營業執照的安養中心必須提出一項為期六個月的防疫計畫，且需獲得新州 公衛廳的批准，確保長照 機構能有足夠的醫療資源應對新冠Delta變種病毒疫情 。

新州老人安養中心為全國疫情最慘重的地區之一，公衛廳數據顯示，長照機構已有7882名年長者及144名員工感染新冠肺炎死亡；根據該法案S2798的內容，要求長照中心提前部署，擬定員工在疫情爆發後的衛生管理和緊急處置流程，並將疫情間的因應措施納入員工的年度職務訓練。

法案原先還納入另一項要求，按照長照中心的規模大小，需雇用一名具有感染預防認證的全職或兼職醫師，不過這項要求最後成功被業界人士說服，可延至2022年2月1日前雇用即可；若在那之後長照中心還是無法找到人，且被認定為「積極努力」徵人，州政府可視情況判定免除這項規定。

新州衛生保健協會(HCA)執行長艾倫森(Andrew Aronson)說：「要找到一名有感染預防認證的醫生並不容易，但我們已經好幾個月都在處理同樣的問題，我們也很感謝政府的體諒。」

自當地的瓦納克(Wanaque)護理與復健中心先前曾因腺病毒感染、造成11名兒童死亡後，當局就要求長照中心必須準備足夠的呼吸器因應緊急狀況；該醫療中心現在已改名為鳳凰城復健與兒科中心。

官方統計指出，截至5日共45個長照中心傳出新冠肺炎確診激增的現象，在這101位受照護者中，共81人染疫。

民主黨籍新州參議會議員維塔萊(Joseph Vitale)表示：「這項法案能確保州內長照中心都有足夠的設備，未來有緊急狀況發生，員工也能應付。」