逼遷禁令 費城延至10月3日

費城到上周為止有4萬5000名房客申請租金補貼，但預計只有一半能獲得補貼。圖為一名房客出席法院舉行的驅趕聽證會。(美聯社)

聯邦政府此前下達的全國性禁止逼遷令已於7月31日屆期，但部分地區疫情未見趨緩，因此聯邦疾病防制中心(CDC)針對如費城 等疫情嚴重地區再度頒布地區性禁遷令，效期至10月3日。為此，費城市府呼籲有需求的民眾向市府申請。然而，由於僧多粥少，上周為止的4萬5000位申請人中，預計僅半數申請人能獲得實際租金 補貼。

費城市府表示，聯邦政府在全國投入470億元的預算讓民眾申請租金補貼，而費城在這波紓困中獲配1億2750萬元的款項，目前雖已執行其中的7000萬元，但預算只夠幫助約1萬9900戶租客 ，其中9100戶已撥付租金補貼、1000戶已核准但尚未撥付，而剩下的9800個名額由目前約3萬4900戶租客競爭，但由於申請人數還在增加中，倘州政府的資金再不到位，勢必民怨盈塗。

費城哈普科房東協會(Hapco Philadelphia)主席沃特曼(Greg Wertman)不滿地說：「房東被政府要求共體時艱，並承諾將會讓我們獲得補償，但我們什麼都沒拿到。不只房東，很多租客申請租金補貼也沒下文，是政府自己沒照遊戲規則走。」

對此，費城市府官員解釋，租金補貼有條件限制，只有年收入低於當地年收入中位數50%、年收入低於3萬3100元的個人、低於4萬7250元的四口之家，及失業超過90天的租客才能申請。依此標準，費城目前約有3%的申請者因年收入不符標準而遭駁回申請。

費城市府也表示，由於申請人非常多，市府已加派人力處理，以現有人力每周約能審核3500件，依此速度只需要在二至三周就能完成所有案件。