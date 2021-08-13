是否建高樓及大麻藥房 澤西市府將票決

澤西市市府規畫委員會即將投票決定，是否通過Journal Square地區(圖)興建兩棟分別為27層和28層樓高的大樓，以及一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。(取材自臉書)

澤西市市府規畫委員會即將投票決定，是否通過Journal Square地區興建兩棟分別為27層和28層樓高的大樓，以及一座兩層樓高的醫療用大麻 藥房。

兩棟大樓其中之一將座落於霍布肯大道(Hoboken Avenue)和中央大道(Central Avenue)，另一棟則會蓋在茅廬街(Cottage Street)；至於大麻藥房則位於柯爾街(Coles Street)上。

由建商Delancey Development LLC負責開發其中一棟27層的住商混合大樓，總共有584個物件，其中一半為單人套房；建商將保留4萬5000平方呎的面積作為辦公室，1925平方呎作零售用途；提案中包括以半英畝的土地作為停車場，雖然只提供45個停車位，但也會有298個腳踏車停車位。

另外，大樓的內建設施還有遊戲間、俱樂部、共用休息室和泳池；健身 房的部分則分為有氧、重訓、飛輪和瑜伽。

建商29 Cottage Owner將負責另一棟同樣為住商混合的28層樓建築，該棟大樓距離車站較遠，不過仍提供669間單人套房及單房公寓、近4萬5000平方呎的辦公室和另外3823平方呎的零售空間；儘管提案中未提及汽車停車位，但至少會有350個腳踏車停車位。

根據市府登記的資料，該建商並未提供任何平價屋(affordable housing)。

新州席卡克斯(Secaucus)的大麻供應商Harmony Dispensary也計畫，將在柯爾街227號、鄰近基督醫院(Christ Hospital)和荷蘭花園(Holland Gardens)的地方，建造一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。

新澤西州 大麻貿易協會(New Jersey Cannabis Trade Association)主席、同時也是Harmony Dispensary的總裁布羅錢德爾(Shaya Brodchandel)還透露，他計畫在霍布肯地區開設一個衛星據點。