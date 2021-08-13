我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

是否建高樓及大麻藥房 澤西市府將票決

編譯林梅婕／綜合報導
澤西市市府規畫委員會即將投票決定，是否通過Journal Square地區(圖)興建兩棟分別為27層和28層樓高的大樓，以及一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。(取材自臉書)
澤西市市府規畫委員會即將投票決定，是否通過Journal Square地區(圖)興建兩棟分別為27層和28層樓高的大樓，以及一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。(取材自臉書)

澤西市市府規畫委員會即將投票決定，是否通過Journal Square地區興建兩棟分別為27層和28層樓高的大樓，以及一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。

兩棟大樓其中之一將座落於霍布肯大道(Hoboken Avenue)和中央大道(Central Avenue)，另一棟則會蓋在茅廬街(Cottage Street)；至於大麻藥房則位於柯爾街(Coles Street)上。

由建商Delancey Development LLC負責開發其中一棟27層的住商混合大樓，總共有584個物件，其中一半為單人套房；建商將保留4萬5000平方呎的面積作為辦公室，1925平方呎作零售用途；提案中包括以半英畝的土地作為停車場，雖然只提供45個停車位，但也會有298個腳踏車停車位。

另外，大樓的內建設施還有遊戲間、俱樂部、共用休息室和泳池；健身房的部分則分為有氧、重訓、飛輪和瑜伽。

建商29 Cottage Owner將負責另一棟同樣為住商混合的28層樓建築，該棟大樓距離車站較遠，不過仍提供669間單人套房及單房公寓、近4萬5000平方呎的辦公室和另外3823平方呎的零售空間；儘管提案中未提及汽車停車位，但至少會有350個腳踏車停車位。

根據市府登記的資料，該建商並未提供任何平價屋(affordable housing)。

新州席卡克斯(Secaucus)的大麻供應商Harmony Dispensary也計畫，將在柯爾街227號、鄰近基督醫院(Christ Hospital)和荷蘭花園(Holland Gardens)的地方，建造一座兩層樓高的醫療用大麻藥房。

新澤西州大麻貿易協會(New Jersey Cannabis Trade Association)主席、同時也是Harmony Dispensary的總裁布羅錢德爾(Shaya Brodchandel)還透露，他計畫在霍布肯地區開設一個衛星據點。

大麻 新澤西州 健身

上一則

成大校友會歡聚 新會長周君鐸上任

下一則

芝公校開學後全面恢復實體上課

延伸閱讀

頸椎坐骨疏通膠囊 各大超市、藥房有售

頸椎坐骨疏通膠囊 各大超市、藥房有售
非法種大麻 竟合法用水 聖伯納汀諾縣29棕櫚村居民抗爭

非法種大麻 竟合法用水 聖伯納汀諾縣29棕櫚村居民抗爭

公園亂放鞭炮、抽大麻…華人投訴

公園亂放鞭炮、抽大麻…華人投訴
最新農業科技 合法大麻種植基地奠基動工

最新農業科技 合法大麻種植基地奠基動工
種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生
種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

種大麻 華人一窩蜂 亂象叢生

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
女子未接孩子，被發現在家中身亡，座車卻不見了，死因不明。(ABC)

女子遲未接女兒 驚見已死在家中

2021-07-15 02:00
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題