我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7天駭人數據：增24%確診、31%住院、22%死亡

FDA宣布：免疫系統較差者 准予接種第3劑補強針

新州名家陳小芳力推黃梅戲藝術 首屆國際推選活動啟動

記者劉偉╱新澤西州報導

由旅居新澤西州的黃梅戲名家、北美小芳黃梅藝術團團長陳小芳發起的「首屆國際黃梅戲推選活動」日前啟動；這項由節目主持人趙保樂擔任總策畫的活動，即將在全球展開，同期啟動北美和中國國內地區兩個分會場，相關籌備工作已展開。

這項活動得到安徽省僑商聯合會、安徽省僑聯、安徽省黃梅戲劇院、安徽再芬黃梅文化藝術股份有限公司、湖北省黃梅戲劇院以及眾多黃梅戲界藝術家等鼎力襄助。

黃梅戲在海內外有著群眾基礎；在新澤西成立的北美小芳黃梅藝術團堅持教學、推廣黃梅戲藝術的陳小芳女士，希望把那些夢縈鄉情鄉韻的愛好者請出來，更希望華人乃至其他族裔的民衆了解、喜愛黃梅戲；這也是她發起首屆國際黃梅戲推選的原因。

中國五大劇種之一的黃梅戲，經過嚴鳳英、王少舫一代宗師及幾代戲曲家傳承和弘揚，成為各國藝術界了解中國藝術、增進交流和友誼的文化渠道；出生在安徽黃梅戲世家、當年因為演繹「天仙配」榮膺「第二代七仙女」美譽的陳小芳，基於在疫情中通過網絡教學、展演黃梅戲的經驗，萌生在全球範圍內推選優秀戲迷的想法，得到圈內外的鼓勵和支持。

相關的推選辦法、推選時間、評選條件等都將陸續公布，也可透過微信：chen7322163266詢問。

中國 新澤西州 微信

上一則

芝公校開學後全面恢復實體上課

下一則

9成樂迷接種 芝超級音樂會未釀大感染

延伸閱讀

中國奪88面奧運獎牌 安徽省「掛零」被點名應反思

中國奪88面奧運獎牌 安徽省「掛零」被點名應反思
新州新法：慢車道汽車須避讓行人、自行車、機車

新州新法：慢車道汽車須避讓行人、自行車、機車
列紅色或橙色警戒 新州21郡室內強制戴口罩

列紅色或橙色警戒 新州21郡室內強制戴口罩
不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

新州愛市大都會獅會 線上輔導青少獅

新州愛市大都會獅會 線上輔導青少獅
新州撥7.5億 預防逼遷並代繳水電

新州撥7.5億 預防逼遷並代繳水電

熱門新聞

賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
不信疫苗的蓋文斯頓縣45歲艾普利染疫亡，留下五個月幼兒。(德州共和黨／Daily Beast)

壯年男子嘲諷疫苗 5天後染疫亡 遺孤五個月大

2021-08-05 18:25
華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
女子未接孩子，被發現在家中身亡，座車卻不見了，死因不明。(ABC)

女子遲未接女兒 驚見已死在家中

2021-07-15 02:00
五名幼童不幸遭祝融吞噬，火災公寓門窗一片焦黑。(KMOV4直播截頻)

伊州母深夜出門 5幼童清晨遭火海吞噬

2021-08-06 20:45
SpaceX取得Starbase下方油礦的開發權。圖為SpaceX火箭發射過程。（SpaceX）

上天下地全包 馬斯克將開採石油天然氣

2021-08-05 18:05

超人氣

更多 >
新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室

新冠病毒溯源戰 中國衛星曝光美國全球生化實驗室
孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請

孟晚舟被控未對匯豐坦誠 加國法院開始處理美引渡申請
拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷

拜登次子杭特又出事 英媒揭存滿性愛影像筆電被偷
仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊
秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題

秦剛首赴國務院會薛曼：台灣是中美關係最敏感問題