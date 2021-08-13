新州名家陳小芳力推黃梅戲藝術 首屆國際推選活動啟動

由旅居新澤西州 的黃梅戲名家、北美小芳黃梅藝術團團長陳小芳發起的「首屆國際黃梅戲推選活動」日前啟動；這項由節目主持人趙保樂擔任總策畫的活動，即將在全球展開，同期啟動北美和中國 國內地區兩個分會場，相關籌備工作已展開。

這項活動得到安徽省僑商聯合會、安徽省僑聯、安徽省黃梅戲劇院、安徽再芬黃梅文化藝術股份有限公司、湖北省黃梅戲劇院以及眾多黃梅戲界藝術家等鼎力襄助。

黃梅戲在海內外有著群眾基礎；在新澤西成立的北美小芳黃梅藝術團堅持教學、推廣黃梅戲藝術的陳小芳女士，希望把那些夢縈鄉情鄉韻的愛好者請出來，更希望華人乃至其他族裔的民衆了解、喜愛黃梅戲；這也是她發起首屆國際黃梅戲推選的原因。

中國五大劇種之一的黃梅戲，經過嚴鳳英、王少舫一代宗師及幾代戲曲家傳承和弘揚，成為各國藝術界了解中國藝術、增進交流和友誼的文化渠道；出生在安徽黃梅戲世家、當年因為演繹「天仙配」榮膺「第二代七仙女」美譽的陳小芳，基於在疫情中通過網絡教學、展演黃梅戲的經驗，萌生在全球範圍內推選優秀戲迷的想法，得到圈內外的鼓勵和支持。

相關的推選辦法、推選時間、評選條件等都將陸續公布，也可透過微信 ：chen7322163266詢問。