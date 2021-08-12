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設計紅隼避難鳥巢 華生劉安立晉升鷹級童子軍

記者陳雯娟╱新澤西報導
劉安立（右三）全家和外公外婆到場恭賀。(記者陳雯娟╱攝影)
劉安立（右三）全家和外公外婆到場恭賀。(記者陳雯娟╱攝影)

今年自蒙特維爾(Montville)市高中畢業的劉安立(Anli Liu)獲晉級鷹級童子軍，日前於帕希波尼(Parsippany)市接受表揚，市長蘇瑞安諾(Michael Soriano)、學監沙堅博士(Dr. Barbara Sargent)等均到場祝賀。

劉安立七年前開始參加童軍，童軍生活是他成長過程中重要經歷，他在其中學會重要的生活技能，培養他對戶外生活的熱愛，也遵守童軍誓言和守則，劉安立在童軍生涯中參加不可勝數的露營，也學會了紀律、烹飪、團隊，每周平均花費十小時，童軍經歷刻畫出他的成長軌跡。

劉安立的鷹級童子軍項目之一為保育鳥類紅隼(kestrel)，紅隼在新州為瀕臨絕種受保護的鳥類，在空曠野地的孤樹上築巢，因新州長年野地改農田，且建設增加，紅隼尋覓不到合適的生態環境築巢，因此瀕臨絕種，保育紅隼就是模仿紅隼築巢的生態環境，為紅隼設計並築巢，除一定要空曠野地，高度和鳥屋尺寸均有要求。

劉安立設計製作的避難鳥巢安裝在摩利斯郡公園，分別安裝在路易斯公園(Lewis Park)、中央公園(Central Park)和通恩公園(Tourne Park)，成功地護衛紅隼鳥的家園。

鷹級童軍劉安立也是國家榮譽學者，辯論社在州際、全國比賽均獲佳績，除童軍外 ，他也積極參與社區服務，擔任圖書館志工、喜愛鋼琴、西洋棋、球類運動等，他將於秋季就讀洛杉磯加州大學

鷹級童子軍為美國童子軍計畫中的最高級階，也是美國童軍的童軍階段計畫中的最高成就。首名鷹級童軍誕生於1912年，迄今只有4%的美國童軍經過漫長嚴格的審核過程後才晉級，必須要耗時數年。自鷹級童軍成立以來，共超過250萬名青少年獲得晉級。

鷹級童子軍須取得至少21個優異獎章，還須展現出基於童軍誓詞與規律、服務與領導等基本態度的童軍精神，包含了由童軍自行計畫、組織、領導與管理的額外服務計畫。鷹級童軍會獲頒一面獎章與一面布質章，認可彰顯該名童軍的成就。完成額外的童軍資歷、領導與功績布章要求的童軍成員，會額外獲得鷹級棕櫚(Eagle Palms)以資認可。

劉安立(左二)接受晉級鷹級童子軍。(記者陳雯娟╱攝影)
劉安立(左二)接受晉級鷹級童子軍。(記者陳雯娟╱攝影)
劉安立晉級鷹級童軍。(記者陳雯娟╱攝影)
劉安立晉級鷹級童軍。(記者陳雯娟╱攝影)

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