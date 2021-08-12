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新州蓋樂威城臨時遊樂場 吸引闔家出遊

記者羅存信╱新澤西州報導
大西洋郡的蓋樂威城日前一連三天舉行暑假臨時遊樂場，許多家長就近帶孩子一遊。(記者羅存信╱攝影)
大西洋郡的蓋樂威城日前一連三天舉行暑假臨時遊樂場，許多家長就近帶孩子一遊。(記者羅存信╱攝影)

大西洋郡的蓋樂威城日前一連三天舉行暑假臨時遊樂場(Galloway Carnival)，民衆可乘坐各式電動車、玩遊戲、和購買食物等，許多家長就近帶孩子一遊。

這個暑期臨時遊樂場開放的第一天，就吸引了成百大人和孩子，甚至許多青年男女也來輕鬆一下。有五位義工指揮交通，停車很順利。在蓋樂威城的警察局與市政府的青草地廣場上， 擺滿了五顔六色、可愛的電動車，如大車輪車(Ferris Wheel)、旋轉車(Spinner)、山崖掛車(Cliff Hanger)、地心吸力車(Gravitron)、熊寶寶(Bear Affair)、城堡迷(Castle Mania)、好玩滑滑梯 (Fun Slide)、木馬旋轉車(Merry Go Round)、海盜船 (Pirate Ship) 和噴射機(Sooper Jet)等。還有其他打靶等得獎遊戲，也有各種零食如霜淇淋、棉花糖、糖衣蘋果、爆米花、炸薯條、炸起士、熱狗、及炸甜糕(funnel cakes)等。

當地警察局派出十人團隊來維護治安， 也派出緊急救護員(Emergency Medical Technician)做好準備， 隨時待命。這是在戶外舉行的大型活動，地方空曠，微風徐徐，空氣流通， 很少人帶口罩。

這個暑假臨時遊樂場也到附近各地架設所有娛樂設備，每年巡迴一次。新冠病毒的疫情蔓延一年半以來，此次是大家第一次「社區出遊」。遊樂場的驚叫聲和歡笑聲此起彼落，一群社區居民開懷不已。

大西洋郡的蓋樂威城的市政府環境優雅，有一個大型的孩童遊樂設備叫「想像站」(Imagination Station)， 就在警察局和圖書館後面，平常是小朋友喜愛的場所；旁邊是愛國湖公園 (Patriot Lake Park)，常常有人健走、跑步、或遛狗；側面有排球場和滑板場。

大西洋郡的蓋樂威城日前一連三天舉行暑假臨時遊樂場，許多家長就近帶孩子一遊。(記者...
大西洋郡的蓋樂威城日前一連三天舉行暑假臨時遊樂場，許多家長就近帶孩子一遊。(記者羅存信╱攝影)

警察 電動車 疫情

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