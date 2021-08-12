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新州拆除二戰軍事建築 改建物流中心 爆破聲傳到紐約市

編譯林育正╱綜合報導
新澤西州貝玉揚市兩棟建於二戰時期的抗炸軍事建築，近日以數噸炸藥拆除，該地未來將改建為物流中心。(abc7ny電視台截圖)
新澤西州貝玉揚市兩棟建於二戰時期的抗炸軍事建築，近日以數噸炸藥拆除，該地未來將改建為物流中心。(abc7ny電視台截圖)

新澤西州貝玉揚(Bayonne)兩棟建於二戰時期的抗炸軍事建築，日前以數噸的炸藥拆除，該地未來將改建為物流中心。

接近1萬噸的炸藥安裝妥當後，建築物在上周日上午10時半引爆，爆炸聲不只新澤西州，連紐約市也聽得見。建築物倒塌掀起的粉塵直竄空中，許多民眾保持在安全距離之外圍觀。

兩棟建築物建於1940年代，擁有79年的歷史，占地150萬平方呎以及六層樓高。建築最初為海軍補給倉庫，隨後被改為陸軍基地，但最終在一波軍事基地關閉潮中，於1999年停用。爆炸準備工作耗時數年，終於順利拆除。

貝玉揚市長戴維斯(Jimmy Davis)表示：「這是我們所做的承諾，我們必須發展、建設這座城市，增加就業機會，就從這裡開始。今天，就讓我們享受這一刻。我們很高興這項計畫將為貝玉揚的人民以及新澤西州帶來發展和機會。屆時貝玉揚將成為主要的物流、供應鏈以及創新。這次的引爆拆除工作，為建設開啟了第一步。」

買下這片土地的新澤西州房地產公司林肯股份集團(Lincoln Equities Group)總裁伯恩斯坦(Joel Bergstein)表示，引爆拆除的兩棟軍事建築皆有抗炸設計。

伯恩斯坦說：「你可以想像，將具有抗炸設計的建築從內部引爆是一大工程。最重要的是，他對貝玉揚市區是全新的一頁。」

快遞公司UPS已簽約，將在現場建造占地達百萬平方英呎的倉庫。屆時公司能使用平底載貨船，將信件貨物運送至市區，以節省燃料成本與貨車運送開銷。

物流中心預計將創造超過1000個工作機會，估計在2023年完工。物流中心距離紐瓦克七哩，離曼哈頓荷蘭隧道也僅有八哩，將為紐約大都會區提供更便捷的貨運服務。

新澤西州 工作 紐約市

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