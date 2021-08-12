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賓州翁縱火自殺 兒孫也葬身火海 一把火奪4命

編譯周芳苑╱綜合報導

賓州法醫當局10日表示，該州一位六旬祖父上周縱火燒毀位於便利店上方的公寓，包括他及兒子，還有孫子、孫女等四人，都在這場大火中喪生。

多芬郡(Dauphin County)法醫赫特里克(Graham Hetrick)說，這位爺爺是67歲的阿夫沙爾(Jafar Afshar)，6日在位於斯蒂頓市(Steelton)的家中使用促燃劑縱火，燒死自己之餘，也害死他36歲的兒子賽義德·阿夫沙爾(Saeed Afshar)和8歲孫子、5歲孫女。

這位法醫說，阿夫沙爾爺爺被判定為自殺，另三名死者則被判定為他殺，四人都死於熱燒傷和吸入煙霧；遇害的受害者似乎一直在睡覺，死前可能被煙薰昏，縱火的祖父熱燒傷較為嚴重。

赫特里克說，老爺爺有些微異常行為的跡象，但他不願談論兇手的可能動機，他說，實在不知道他縱火傷害至愛家人時究竟心裡在想什麼。

有關當局正全力確定阿夫沙爾爺爺使用哪一種促燃劑縱火；赫特里克說，無跡象表明火災後屋子裡有人試圖逃跑，他認為一切發生得很快，一下子就出現大量煙霧，當場那些人假如都睡著了，很容易因一氧化碳而失去知覺。

事發當天早上6時左右，鄰居和路過的人最早發現後報警，稱這座兩層樓的磚房發生火災。該建築過去曾是小酒館。

據PennLive.com報導，被燒死的兒子2018年曾在多郡縣一起謀殺案審判中擔任主要控方證人，該案最後以二級謀殺定罪、兇手判刑終身監禁。

電視台WHTM-TV報導，8日事發社區有數十名居民聚集在公園Mohn Park悼念死者；市長也致詞懷念這一家人，表示悲痛。

斯蒂頓市位於哈里斯堡沿著薩斯奎哈納河南行約4哩處。

縱火 河南 賓州

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