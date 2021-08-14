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房市火熱搬家忙 旺發搬家為你省煩惱

新澤西訊

  隨著美國低房利率刺激，美國房市異常火熱，很多朋友都在疫情期間購買到了心儀的房子，接下來的你就需要一個可靠的搬家公司來為你解決搬家難題，旺發搬家可以幫到你！  

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  旺發搬家始終貫徹“客戶第一，信譽至上”的經營理念，旺發搬家為客戶提供免費上門估價服務，根據搬運物品及搬遷場地的具體情況，與客戶溝通為你的搬家設計出一套專業安全的搬運方案。在搬運過程中工作人員會特別對地板、牆壁、電梯等設施進行專業保護，避免給客人造成不必要的財物損壞。在物品打包方面，旺發搬家公司細緻入微，會根據每樣物品的不同特點，進行不同層次的專業化打包，確保運輸中的物品能安全平穩。

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