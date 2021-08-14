汽車保險只要便宜就好嗎？ 霍仕德律師提供免費諮詢

在新州生活幾乎離不開車子，開車要買保險 ，許多人到處詢價，為的就是要找一個保費 最便宜的保險。可是便宜就是唯一的考量嗎?

擁有32年執業經驗的沃爾特‧霍仕德律師，專精於意外傷害案件的訴訟，幫助很多民眾維護了自己的權益。根據多年的執業經驗，沃爾特‧霍仕德律師提醒民眾，很多意外傷害案件都是源於車禍意外，因此在購買車險之前應多方考慮，不能只取決於保費高低。

為何購買汽車 保險前先諮詢律師?

汽車保險對於駕駛者而言必不可少。在新澤西如果擁有汽車責任保險，即使交通事故的發生是您的責任，您的保險公司也會幫您支付賠償費用，您和您的資產將得到保護。保險需求因人而異，但您應該購買能滿足家庭需要的保險。

近年來，很多人直接上網從保險公司購買保險，經常在沒有保險代理的情況下完成申請。如果直接從保險公司購買保險，自己沒有經驗而又沒有代理人的協助，往往帶來一些問題，如保單額度不夠，這樣往往在事故發生後才發現無法保障自己的權益，造成意外的經濟損失，或有事故發生時，保單沒有足夠的額度去支付對方的醫療費和所需的賠償，造成經濟上的危機。以博根郡為例，車禍引起的意外傷害訴訟案有時會長達3年以上，給當事人帶來極大的負擔。

因此，您在購買汽車保險之前應與律師討論您的保險需求，大多數律師會免費提供這項服務。沃爾特‧霍仕德律師樓一向認為客戶權益至大，多年來也一直提供這方面的免費諮詢服務。只要有利於客戶的利益，霍仕德律師總是竭盡全力。如有特殊需要，他會努力尋找其他不同專業的律師共同合作辦案。

如果需要上庭，律師總是隨叫隨到，即使週末也可預約。霍仕德律師樓還提供包括粵語、國語、韓語及西班牙語在內的多種語言服務，歡迎致電201-302-9550預約諮詢。

(本文內容由霍仕德律師事務所提供，如有疑問或需進一步諮詢，請致電：201-302-9550，地址：267 Grand Ave., Leonia, NJ 07605，網址：www.walterfaustlaw.com)