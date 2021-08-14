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全面恢復馳名燒臘及粥粉麵飯 筷活品味(原筷活林) 歡迎舊友新知光臨

新澤西訊
各式燒臘
各式燒臘

  粵菜真品味，廚技心體會！精品粵菜,  游水海鮮,  港式碟飯,  鑊氣小炒 , 親朋聚餐; 心服務、新粵菜、新品味，期待新老客戶前來“檢閱”！ “筷活品味”的菜式選擇豐富多樣，餐前小食，老朋友們懷念的各種燒臘，生滾粥，各式撈面，粥粉麵飯全面恢復! 新增加的糯米炒龍蝦，芝士焗龍蝦等，避風塘大蟹，高檔口味、珍饈美饌，多種美味菜肴，任君選擇。

  筷活品味作為一家傳統的粵菜餐廳，多年來為新州的食客們提供優質的服務和鮮美的菜品。經過與新冠的抗衡之後，筷活林改名不換姓，在原有的美食基礎上，又新增添了精美的粵式小炒，還有眾多食客們心心念念的廣式乳鴿,高檔口味“鴿”天下,每只僅$9.95,外加“巨大生蠔” 搭配正餐有特價!!!

  “筷活品味”多年來保持燒臘的品質和味道。酥脆的明爐燒鴨，燒鴨皮脆有光澤，肉汁多而不帶腥味，油香四溢，美味無比!

　脆皮燒豬，其皮松化，香脆，口感極富層次，一塊肉可以嘗到三種口感，先會感到表皮的香脆，其次會感到脂肪的柔軟，最後會感到瘦肉的甘香，一口咬下去，滿滿的幸福感隨之而來。常年接受預訂!

　 叉燒是一款具有代表性的粵菜之一，使用醬油、鹽、糖、酒等調味料，使用特製的叉子將其固定再放入爐內燒烤，肉質軟嫩多汁，色澤鮮明。燒味常會配合飯出售，稱為燒臘飯，也會配合米粉，河粉，麵等，變化多樣，價格親民，口味絕佳。

  初秋時節, 品“粥”必選筷活林! 尤其是講究鮮味生滾粥。以生滾白粥為基礎，可根據客人們的喜好和選擇再用小砂鍋開猛火燒沸，將調好味道的新鮮雞肉，魚片，豬肉，牛肉，扇貝，大蝦等等優質食材加入翻滾的沸粥中汆燙，在肉將熟之際起鍋裝碗，時間拿捏的恰到好處。粥品冒著泡泡呈現在食客面前，一匙入口瞬間快樂似神仙！

　在筷活品味，您只需花大約10塊錢就可以品嘗到正宗的港式粉，面，燒臘和各款中式，亞洲美食。 各大網站給予物美價廉的好評, 最親民的價格，最正宗的港味，等您來品嘗！

　筷活品味新營業時間：11:00am到10:00pm電話： 908-222-8898/908-222-9898，地址(原筷活林)：4811 Stelton Road, South Plainfield NJ 07080 (Rt.287 Exit 5)

神仙粥品
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