月繳35元→1.48萬…費城水費狂飆？水局搞烏龍

費城水局有誤帳單寄給全市19個郵遞區號區、多達1萬7000人，當局正迅速修正錯誤。圖為有人接到1萬3392元的水帳單。(6abc電視台截圖)

費城 社區布里茲點(Point Breeze)單月水費暴增，更有民眾反映平常水費月繳35元，但如今卻暴漲至逾1萬4800元；結果費城水局表示帳單 出錯，這些有誤帳單估計寄給多達1萬7000名顧客。

當臉書 開始傳出水費暴增的消息，布里茲點居民莫琳·馬利納羅(Maureen Molinaro)還發現她的一些鄰居收到天價的每月水費帳單，其中一人更收到超過7000元的帳單，這時馬利納羅認為，也許她該檢查一下水費帳單。

結果馬利納羅的當月水費帳單不是7000元，而是1萬2000元，比她平常水費46元暴增25,000%至1萬2000元，而她家還不是最糟的情況；住在她附近的梅根·狄帕斯卡勒(Megan DiPasquale)往常帳單大約35元，如今卻大漲至1萬4851.96元，讓她直呼這是「驚人數字」。

住在等23街(23rd Street)和沃頓街(Wharton Street)一帶的馬利納羅5日表示：「這真瘋狂。」

費城水局沒裝鑲金的水管，從水龍頭流出來的液體也不是香檳王「唐貝里儂」(Dom Perignon)；費城水局發言人羅德麥克斯(Brian Rademaekers)表示，這是帳單出現問題，才會出現許多數字有誤的帳單。

羅德麥克斯表示，這些有誤帳單寄給全市19個郵遞區號區、多達1萬7000人；他表示當局正迅速修正錯誤，並解決系統問題；該局同時也停止所有受影響客戶的自動付款。

羅德麥克斯表示，他們了解這些問題造成客戶感到壓力與挫折；受影響客戶可在早上8時至下午5時，撥打215-685-6300詢問；他表示當局會繼續處理直到修正所有問題，他預期最快6日會開始改正帳單上的數字。