入職獎金6000元 新澤西捷運局砸錢搶人

新澤西州目前正面臨公車司機人力短缺的問題，新澤西捷運局推出入職獎金6000元，希望吸引持有商業駕照的民眾踴躍入職。(Getty Images)

新澤西州 目前正面臨公車司機人力短缺的問題，持有商業駕照(CDL)的駕駛人數不足以應付現有的公車班次，致使部分特定時間段的特定路線目前暫時停駛。為此，新澤西捷運 局(NJ Transit)推出入職獎金6000元，希望吸引持有CDL的民眾踴躍入職。

新澤西捷運局表示，入職獎金共計6000元，持有CDL的民眾只要入職就能請領，但這筆獎金分兩次發放。入職時發3000元，做滿一年後再發3000元。

此外，新澤西捷運局總經理凱孔恩(Michael Kilcoyne)表示，沒有CDL但有意投身公車司機的民眾，也可以提出申請CDL的證明，也會發給入職獎金3000元，由公司安排培訓課程。該局發言人史密斯(Jim Smith)說：「本局與監理站(MVC)合作，不只可以自訓員工，還能直接在我們的巴士總站進行路考。」

凱孔恩還指出，公車司機之所以這麼難招聘，是因為現在持有CDL的商業駕駛除了能開公車、卡車外，還有類似優步外送餐點(Ubereats)等業者與公車業者競爭人力。特別是在新州 南部地區，持有CDL的商業駕駛大多投入餐點外送服務或電商平台物流，導致南部地區有些公車班次不得不暫時停駛。

史密斯說：「新州南部地區申請加入我們行列的人數比起其他地區更低，我們在那裡進行人才招聘時，同時要面臨其他商業駕駛類型的工作，以及費城求職中心的競爭。」

不過，公車司機人力短缺的問題不是只有新澤西捷運局要面對。紐約大都會運輸署(MTa)今年春天時也因為公車司機人力不足，也收掉了幾個平常載客率較低的路線，並祭出入職獎金的政策，希望能夠招聘到持有CDL的優良駕駛。