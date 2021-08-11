新州新法：慢車道汽車須避讓行人、自行車、機車

新澤西州州長墨菲簽署新州版的「減速避讓法」，要求汽車駕駛人在慢車道遇上行人、自行車或機車時，必須改變車道以避讓，以免發生碰撞意外。(Getty Images)

新澤西州 民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)5日簽署了一項新澤西州版的「減速避讓法」，要求汽車 駕駛人在慢車道遇上行人、自行車或機車時，必須改變車道以避讓，以免發生碰撞意外。新州 也是全國第42個通過相關法令的州。

全國各地普遍實施的「減速避讓法」通常只在高速公路上實施，要求用路人在高速公路上遇到救護車、消防車、警車等有緊急公務需求的車輛時，必須改變車道。然而，新州版本的減速避讓法，則是將適用對象擴及行人、自行車與機車，且在平面道路亦須遵守。法案要求，只要路況允許，汽車駕駛人遇上行人、自行車與機車時須變換車道；倘無法變換車道，則須與其保持至少四呎的距離；倘車流壅塞致無法保持四呎距離，則應將車速降至每小時25英里。

而針對違反此行政義務之用路人，將被處以100元的罰鍰；若因未遵守減速避讓規定致人受傷，罰鍰提升至500元。

新州自行車協會(Bike NJ)主席康隆(Patrick Conlon)對法案的通過表示歡迎，他說：「這項法案其中最重要的一點，不只是告訴駕駛人『應避讓』，也告訴駕駛人如何避讓、何時避讓。此外，也為自行車打造一個更友善、更安全的行車空間。」

支持者表示，根據州警局的數據，目前2021年因自行車交通意外而致死傷人數已追平去年總數，並預估今年行人因交通意外死亡的人數將比去年增加60%，因此這部法案的通過將使在新州騎自行車更加安全。新州自行車與行人協會(New Jersey Bike & Walk Coalition)執行主任卡根(Debra Kagan)表示，希望這部法案的通過，可以避免像去年一名腳踏車騎士扎諾尼(Oscar Zanoni)，因汽車駕駛人沒有避讓而橫死街頭一樣的悲劇。

卡根說：「很感謝州長、州議會議員及許多利益團體的努力，通過這部意義重大的法案，我們深信這部法律將能避免更多交通意外。」