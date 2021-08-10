新州愛市大都會獅會 線上輔導青少獅

新州「愛市大都會獅會」在線上舉辦年度青少獅輔導會。(愛市大都會獅會提供)

新州 「愛市大都會 獅會」 (Edison Metro Lions Club)日前在線上舉辦年度青少獅輔導會 (Leo Orientation)，大小成員和嘉賓共40人參加。

輔導會由前會長鄭兆玲主持，前總監黃傑源介紹嘉賓，包括新州獅會16區州顧問奇特尼斯 (Mahesh Chitnis)、 前州顧問羅馬諾 (John Romano)和16J區總監納伊克(Varsha Naik)；他們都歡迎並鼓勵新人塑造個性、學會管理團隊、時間和服務項目。

青少獅新幹部宣誓就職和新會員入會儀式由總監納伊克主持，新人包括梁卓然、梁卓衡、孫方未和鄭安娜；兼任青少獅顧問的李嘉恩會長，鼓勵他們在疫情 下發展創意性的活動；青少獅顧問金燕紅、張蕾等期望新會員謙虛善良、朝服務和領導的方面努力。

愛市獅會贊助的青少獅會有四個，孫曉靖、龔新彬、李諾希、易悅月和徐浩宇等代表說，從獅會的各項服務活動中獲得了許多寶貴的經驗；畢業於普林斯頓大學的前青少獅趙凱西分享了經歷，建議青少獅們以創新的理念去尋找幫助社區的新方法。

有意加入青少獅會的初高中生可聯絡獅會，電話：(201)888-1642，網址：edisonmetrolionsclub.weebly.com。