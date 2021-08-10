去年接數百投訴 海邊高地市關3旅館6出租樓

新澤西州海邊高地市過去一年接獲數百起針對租賃業者的投訴，因此市政府宣布關閉情況特別嚴重的三家旅館和六家出租物業公司。圖為該市熱鬧的海邊木板人行道。(Getty Images)

新澤西州 海邊高地市(Seaside Heights)過去一年接獲數百起針對租賃業者的投訴，內容包括毒品 、噪音、攻擊事件、搶劫、非法闖入、甚至死亡案件，因此市政府宣布關閉情況特別嚴重的三家旅館 和六家出租物業公司；行政官員也即將撤銷另外九家業者的營業執照，未來兩周還會有至少六起其他業者的投訴進入程序。

「我看見的是貪婪，」海邊高地市市長維茲(Tony Vaz)表示：「還有租賃業者的不在乎，他們的態度就是『反正我有繳稅』，怎麼做都沒關係；事實上所有人都有繳稅，不影響、不打擾他人生活是我們的義務，但是卻不斷有人破壞規矩，我們不允許這樣的情況一直繼續。」

該市警方指出，位於Dupont Avenue的「天景莊園」(Skyview Manor)是被投訴最多的業者，自去年4月1日起總共接獲272次報案，逮補22人；至少85通投訴電話是關於打架、攻擊和噪音等，另外因毒品相關罪名被逮補的則有13人。

其次是「離岸汽車旅館」(Offshore Motel )，警方自去年4月1日至今年5月10日共接獲153起報案，其中一起還涉及謀殺；警方共逮補19人，其中9人為非法入侵。

「吊床客棧」(Hammock Inn)自去年5月23日至今年5月21日接獲關於住客使用藥物過量、非法闖入、騷擾和妨礙公共環境等投訴；不過其中一名員工艾力克斯(Alex)信誓旦旦地告訴媒體：「我們不會被關閉」。

此外，2020年6月以來，警察和執法人員接獲投訴漢密爾頓(Hamilton)200街區的業者多達30次；同樣是去年5月28日以來，謝爾曼(Sherman)200街區則有五次投訴；而今年4月和5月的林肯(Lincoln)200街區也一樣五次。

住在海邊高地市超過50年的維茲於2015年當選市長，他表示不記得過去有任何行政官員曾經撤銷營業執照，頂多讓一些違規業者被罰款或暫時吊銷執照。