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不顧家長反對…新州學校 新學年強制戴口罩

編譯周芳苑、林梅婕／綜合報導
新澤西州州長墨菲6日宣布，所有幼兒園至12年級生在新學期開學後，都必須戴口罩上課。圖為新州澤西市學生戴口罩排隊入校。(美聯社)
新澤西州州長墨菲6日宣布，所有幼兒園至12年級生在新學期開學後，都必須戴口罩上課。圖為新州澤西市學生戴口罩排隊入校。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)在眾多家長反對下宣布，新州學校將全面採行口罩令，幼兒園到12年級學生、教職員和訪客新學年起在室內必須戴口罩。

墨菲6日在東布倫瑞克一所小學宣布命令，當場有100多名抗議者，包括帶著孩子的父母，反覆高喊「我的孩子，我的選擇！」，並舉標語「除去孩子的口罩！」

墨菲說，眼看新學年逼近，染疫數速增，需下達口罩令。

這位民主黨州長向抗議者說，「不要求戴口罩仍可安全重新開放學校，根本是騙人的。」

墨菲說，口罩已泛政治化，不該如此；戴口罩是簡單步驟，可有效阻止病毒傳播。

新州上月新冠變種病毐染疫和住院人數增加，但墨菲說，秋季仍可望開放面對面教學，沒有網課選項。

目前12 歲以下兒童尚無資格接種疫苗，年齡較大兒童多半未接種疫苗，新州衛生專員佩西奇利(Judith Persichilli)說，12至18歲兒童疫苗接種率為 46%。

墨菲 6 月下旬宣布，新學年不打算強制要求戴口罩，由各學區決定，但也說，染疫量一旦急劇惡化，口罩計畫可能馬上變。

聯邦疾病防治中心(CDC)上月建議幼兒園至12年級學校人人戴口罩後，新州公布最新命令；美國兒科學會(The American Academy of Pediatrics)也建議戴口罩，新澤西教育協會(New Jersey Education Association)支持。

墨菲11月將競選連任，口罩反對者高呼「我們將投票讓你下台」。

口罩令也有例外，包括戴口罩呼吸困難、未滿二歲等。

反對口罩令的人認為，孩子不太可能因染疫而患重症，讓他們在學校戴口罩很殘忍；但州官員和醫學專家說，兒童可傳播病毒。

共和黨州長候選人恰塔雷利 (Jack Ciattarelli) 反對口罩令，認為孩子是否戴口罩應由父母決定。

蒙特克萊爾州立大學(Montclair State University)流行病學家西爾維拉 (Stephanie Silvera) 說，18歲以下兒少的病例和住院率一直上升，「兒童不會患重症」之說不正確。學校最佳保護措施是戴口罩。

民主黨籍新澤西州參議會議員維特萊(Joseph Vitale)則是對該政策讚譽有佳，他說：「這是安全又正確的決定，即使對某些人來說並不受歡迎；但Delta變種病毒迫使我們必須出此下策，才能保障學生和教職人員的安全。」

當局也根據一些客觀條件將一些地方列為「高度」或「重大」傳染地區，新州21個郡中只有沃倫郡(Warren County)未達門檻；官方也建議這些地區的民眾，即使已完成疫苗接種，室內活動仍應戴上口罩。

口罩 新州 新澤西州

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