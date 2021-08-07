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賓州夫婦急買房未驗收 驚見屋45萬隻蜜蜂盤據

編譯洪毅╱綜合報導
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

房產市場熱絡，想搶到價格實惠的好屋困難；在賓州蒙哥馬利郡(Montgomery County)斯基帕克(Skippack)鎮，就有民眾因為急於買房，才發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於此。

莎拉(Sara)及傑森．韋弗(Jason Weaver)在去年12月時，匆匆買下一棟與原本子女的學區相同，而且是夫婦倆「夢想中的農莊」；由於房地產交易競爭激烈，他們買下這棟建於1872年的房屋時，將檢查程序略去。

當時賣家就曾表示，這棟房「牆內有蜜蜂」，雖然韋弗夫婦並不喜歡，但認為這應該是可以解決的事情。

然而冬去春來後，韋弗夫婦發現問題遠遠比想像中嚴重；夫婦倆說：「春天到來後，蜜蜂開始出現，愈來愈多、愈來愈多，成群出現」，從燈具到閣樓，蜜蜂「無處不在」，而且還真的會螫人。

韋弗夫婦發現，家中大概有三個蜜蜂盤據地；夫婦倆找上當地養蜂人，也從事除蜂業務的拉坦奇(Allan Lattanzi)，結果拉坦奇說，他早就關注過這棟房子，原來前屋主四年前就曾告訴他，這棟房子已被蜜蜂盤據至少35年之久。

拉坦奇說，這是他從事除蜂業務九年來所見，規模最大、成本最高的除蜂行動；拉坦奇說，一般來講，移除蜂窩都是在屋外，收費約2500元，但是韋弗夫婦的案例，報價高達1萬2000元。

之所以成本高昂，是因為其房屋內的蜂巢大到不是移除蜂窩即可，而是整面牆後全部都是，跟窗框一起都要打掉才能移除。

拉坦奇表示，他移除蜂窩後，會透過特殊的真空吸引裝置，以及放出三隻蜂后做為吸引，將蜜蜂無害排出，移到自家的養蜂場；拉坦奇還說，蜜蜂授粉維繫人類存亡，讓他從事養蜂之後便深深著迷於此。

至於韋弗夫婦，他們說並不會後悔於買下這間房子，而是應該要在買屋的時候，就要檢查屋況才是。

學區 房地產 賓州

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