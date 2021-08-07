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借書半世紀終歸還 她在道歉信中附20元作補償

編譯林梅婕╱綜合報導
賓州普利茅斯鎮公立圖書館收到一本逾期50年沒有歸還的書「你可以收集的硬幣」(左)，還附上20元和一封匿名信(右)。(美聯社)
賓州普利茅斯鎮公立圖書館收到一本逾期50年沒有歸還的書「你可以收集的硬幣」(左)，還附上20元和一封匿名信(右)。(美聯社)

賓州威爾克斯-巴里(Wilkes-Barre)地方紙媒「公民之聲」(Citizens’ Voice)的報導指出，上個月普利茅斯鎮(Plymouth Township)公立圖書館收到一本逾期50年沒有歸還的書籍，還附上20元作為補償。

這本消失半個世紀的書正是知名作家霍布森(Burton Hobson)的「你可以收集的硬幣」(Coins You Can Collect，暫譯)，隨信還附上一封匿名人士寫的信。

信中第一段以這本書作為第一人稱寫道：「50年前(沒錯，就是50年！)，也就是1971年，有個小女孩從這座圖書館把我借走了。當時她並不知道，一家人正準備要搬離普利茅斯，因為大人們不會跟小孩說這些事。」

信中也解釋，儘管這名女孩多次搬家，這本書仍好好地和其他書放在一起：「你看到了，這個小女孩把我保存得非常好」。

接著信中作者以自己的角度表示，她多次都想歸還書籍，但一直沒有機會：「這成為我們家族的一個笑話，每次我們搬家，我的家人就會問我『那本普利茅斯的書帶了沒』」。

此外，這名作者也坦承20元恐怕不足以償還她積欠的罰金，但她建議館方可以利用這筆錢「幫其他的孩子支付罰金」；而該圖書館主任蘿拉·凱勒(Laura Keller)也如實照做，為另一名因逾期罰金超過5元而無法再次借閱書籍的年輕媽媽繳納罰金，讓她可以再次借書。

凱勒表示，這本書很快就會被放到展示架上供民眾借閱，雖然這名作者的身分仍是一團謎，但這封信也會一起被放在圖書館內展示；當然，消息見報後也許作者的親朋好友就會認出她來。

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