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國會暴亂毆警第1人認罪 健身房老闆12罪名夠判20年

記者張聲肇／綜合報導
新澤西州一名健身房老闆費爾蘭姆(右，紅筆圈的人)涉嫌參加今年1月6日的國會暴動事件，被控多達12項罪名，律師表示費爾蘭姆將認罪。(司法部照片)
新澤西州一名健身房老闆費爾蘭姆(右，紅筆圈的人)涉嫌參加今年1月6日的國會暴動事件，被控多達12項罪名，律師表示費爾蘭姆將認罪。(司法部照片)

新澤西州經營健身房的費爾藍(Scott Kevin Fairlamb)6日坦承參與元月6日國會暴亂時毆打警察，檢方求刑三年半至四年三個月，但法官不見得會尊重檢方與被告的認罪協議。

費爾藍是諸多同一事件被告中，第一個和檢方達成傷害警察重罪認罪協議的嫌犯，協議條件可能成為其他被告的「參考範本」。

這震驚全球的國會暴亂事件，造成五名員警死亡，其中四名自殺，真正被毆打重傷致死者一名，但前兩周在國會作證的警察，紛紛陳述當日的恐怖狀況，顯見負責守衛國會安全的員警，不僅面對肢體暴力威脅，也承受極大的心理壓力。

司法部說，支持川普的暴民攻擊、毆打約140名警察，其中80名是專職負責國會安全的編制人員，60名是華府都會警察局前去支援的員警。

現年44歲的費爾藍學過武術，一名兄弟是聯邦特勤人員，群眾攻進國會時，他拿著防護盾踢破會議大樓的大門；檢方指出，費爾藍領眾闖進國會後，騷擾一整排員警，當著他們的面大吼大叫，不讓他們阻擋蜂擁而來的暴民。

現場錄影顯示，他手握電擊棒，對著警察吼道：「愛國者當為何事？我們他X的解除他們的武裝，然後衝進他X的國會大廈！」

元月22日被捕後，羈押迄今的費爾藍，9月27日將接受聯邦法官藍伯斯(Royce Lamberth )的審判；他的辯護律師布萊特( Harley Breite)說，他將要求藍伯斯判處低於檢方建議的徒刑。

布萊特說，費爾藍的一生已經大致完了，「事業沒了，和老婆住的房子貸款可能被切斷，也已承受夠多公眾羞辱了」，希望司法放他一條生路。

布萊特強調，認罪協議不是重點，重點是「他願意坦誠犯錯，想重新做人」。

檢方起訴費爾藍妨礙公務、攻擊警察等多項罪名，這兩大控罪足可判刑20年；他對這兩大控罪認罪；他總共遭12項罪名起訴，包括行為脫序、在國會禁區施暴、攻擊警察。錄影帶顯示，他離開國會大樓後，推擠、毆打一名員警頭部。

檢調單位在本案中控罪人數已超過560人，也在繼續調查另外數百人，其中至少50人面臨「持器毆打警察成重傷」重罪起訴。

警察 健身 新澤西州

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