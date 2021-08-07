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新州撥7.5億 預防逼遷並代繳水電

編譯林梅婕╱綜合報導
新澤西州州長墨菲簽署「新冠肺炎緊急租金計畫」，禁止房東逼迫租客搬遷，還提供水電費補助。圖為抗議者要求延長逼遷禁令。(美聯社)
新澤西州州長墨菲簽署「新冠肺炎緊急租金計畫」，禁止房東逼迫租客搬遷，還提供水電費補助。圖為抗議者要求延長逼遷禁令。(美聯社)

新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)最近簽署「新冠肺炎緊急租金計畫」(CVERAP)，撥款5億元保障因疫情面臨財務困境的居民；法令規定除了禁止房東逼迫租客搬遷，還提供水電費補助金2億5000萬元，並統一由新州社區事務廳管理執行。

該計畫適用於所有新州居民，只要家庭收入低於地區收入中位數的120%，則禁逼遷令可延續整個8月；若家庭收入低於地區收入中位數的80%，禁逼遷令則可延至年底；而無論家庭收入為何，房屋法拍程序都將暫緩至11月15日，這也包含目前仍有租客居住的法拍屋。

該法案中規定：

●在特殊保護期間內，接收租金援助的房東必須免除租客遲交房租所產生的滯納金。

●房東不可向信貸機構通報有租金遲繳的情形，也不得出售債務。

●自2020年3月1日至2021年8月31日，房東不得揭露尚未繳交的租金，且房東也不得拒絕租給無法支付租金的房客。

此外，墨菲還另外簽署一項A-4463法案，要求法院為疫情期間無法繳交房租的租客資料都列為機密，他說：「過去這段期間在繳交房租和水電費用上面臨困難的新州居民，我們一直都有聽到你們求救的呼喚；新冠肺炎使得租客和房東都陷入困境，但我們很高興地表示，未來將會有更多的援助到來。」

聯邦疾病防治中心(CDC)3日也宣布，針對疫情嚴峻的特定地區再延長禁逼遷令60天，替這些居民增加保障。

墨菲也說：「這項法案會將資金分配給最需要的民眾，以及他們適用的補助計畫，因為居住和水電是維持民生健康及安全的基本需求，而我們希望疫情間所有受到影響的人都能獲得所需的幫助，協助他們度過難關。」

房東 租金 租客

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