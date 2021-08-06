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賓州切尼大學 免除學生疫期未繳費用

編譯柯立偉╱綜合報導
費城切尼大學將免除自疫情開始後，學生尚未償付學校的負債，而因免除學生負債造成的赤字，將由聯邦政府撥付的紓困款支應。(取材自YouTube)
費城切尼大學將免除自疫情開始後，學生尚未償付學校的負債，而因免除學生負債造成的赤字，將由聯邦政府撥付的紓困款支應。(取材自YouTube)

賓州切尼大學(Cheyney University)日前宣布，將加入上個月賓州大學聯盟的倡議，免除自疫情開始後，學生尚未償付學校的負債，而因免除學生負債造成的赤字，將悉數由聯邦政府之前撥付的紓困款項支應。

切尼大學校長華頓(Aaron Walton)表示，這項政策免除約40萬元的債務，預計將使約180位學生受惠，平均每位學生免除2200元。

聯邦政府此前指出，對全國各大學補助的7600億紓困款項得由大學自行運用，但至少一半的金額必須用在學生身上。部分學校用紓困款發現金給學生補償打工收入，也有些學校用這筆款項補貼學生學費，讓他們下學年不必再辦理就學貸款，但絕大多數大學都像切尼大學一樣，直接免除學生債務。

華頓校長說：「我們的學生在過去18個月以來已經經歷了太多，希望免除債務能夠幫助他們減輕負擔。我們希望學生下學期回學校上課時，能夠專注在學業上，而非債務。」

切尼大學表示，全校超過一半的學生表示自己受到疫情影響，其中134位說父母其中一人失業，另有141人表示自己失去了打工的工作，部分學生甚至表示現階段因財務困難，不得不暫時放棄學業。

華頓指出：「我們大部分的學生家裡都不好過，而偏偏疫情造成的影響又有種族差異的問題。許多學生打工的職業或父母的工作都是直接受疫情影響的行業，甚至需要在第一線面對疫情。因此我相信，免除學生的債務，讓他們不必因此中段斷學業，是對學校、對學生而言，都是最好的做法。」

事實上，賓州大學聯盟部分學校7月就曾實施類似計畫，各校總共投入了275萬元免除3500位學生的債務。如天普大學(Temple University)就免除了3900萬元。

疫情 紓困 賓州

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