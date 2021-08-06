表揚宗毓華等名人 花園州高速路9服務區改名

新州花園州高速公路沿路九處服務區將改名，以知名亞裔女主播宗毓華(圖)等新州名人堂的地方人物命名。(Getty Images)

新澤西州 州長墨菲(Phil Murphy)已宣布，新州 花園州高速公路(Garden State Parkway)沿路九處服務區將改名，以知名亞裔女主播宗毓華(Connie Chung)等新州名人堂的地方人物命名，藉此展現新州人才濟濟與他們對國際的貢獻。

新州高速公路管理局(New Jersey Turnpike Authority)委員會上周完成表決，一致同意將九處服務區重新命名，以此紀念新州名人。

「事關充分展現新州人的偉大之處。」墨菲在聲明中指出：「這是在全州展現新州英雄的一環，包括新澤西戰艦(Battleship New Jersey)軍方英雄、新州高速公路歷史人物、紐瓦克賓州車站(Newark Penn Station)的科技開拓者等，我們對社會與世界的貢獻將讓新州人引以為傲。」

這些獲得殊榮的知名新州人涉獵眾多領域，包括藝術、娛樂、運動、新聞界和文學界等。新州九處服務區將重新命名為：

●南布魯克代爾(Brookdale South)服務區以主播宗毓華為名；

●沃克斯豪爾(Vauxhall)服務區以傳奇歌手惠妮·休斯頓(Whitney Houston)為名；

●蒙特維爾(Montvale)服務區以艾美獎得主詹姆斯甘多費尼(James Gandolfini)重新命名；

●北布魯克代爾(Brookdale North)服務區以棒球選手多比(Larry Doby)為名；

●起斯奎克(Cheesequake)改為服務區以搖滾樂團邦喬飛(Jon Bon Jovi)為名；

●孟莫斯(Monmouth)服務區以作家朱迪·布魯姆(Judy Blume)為名；

●福克德河(Forked River)服務區以騷沙(Salsa)歌手西莉雅・克鲁兹(Celia Cruz)為名；

●大西洋(Atlantic)服務區以老牌歌手法蘭克·辛納屈(Frank Sinatra)為名；

●海景(Ocean View)服務區以諾貝爾 文學獎作家托妮·莫里森(Toni Morrison)為名。