實施「疫苗護照」？新州未定論

新澤西州州長墨菲並未公開反對「疫苗護照」，但也沒有說會支持這項政策。(取材自推特)

紐約市 即將頒布全美最嚴格的疫苗 接種要求，對抗傳染力強的變種毒株可能引發的潛在疫情反撲；新澤西州 有意跟進，但新州州長墨菲(Phil Murphy)辦公室發言人阿莉安娜·阿爾法羅(Alyana Alfaro)3日表示無可奉告。

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)3日宣布，紐約市的室內活動場館，包括餐廳內用區、健身房、體育館、電影院或表演廳，自8月16日起必須出示疫苗接種證明，成為全美率先強制要求疫苗接種證明的州。

民主黨的墨菲11月將爭取連任，他之前並未公開反對「疫苗護照」，但也沒有說會支持這項政策。

墨菲2日坦言，很難說服少數族群接種疫苗，他在疫情記者會上說：「我持續對各方面抱持開放態度，但我也關切(疫苗護照)可能不慎歧視特定族群，尤其是非白人社群，我們在這方面有所進展，但還沒達到我們預期的水準。」

新澤西州已經採用「Docket」應用程式，讓使用者上傳其新冠疫苗接種卡電子檔。墨菲強調， 「Docket」並非疫苗護照，但可能被用作類似用途。

部分共和黨人士示警，「Docket」將是新澤西州採取疫苗護照的第一步，但許多人認為這個應用程式侵犯個人隱私。

新澤西州目前是全美新冠疫苗接種率最高的州之一，超過58%居民已完成接種，比全國平均的51%還高。

官員表示，如此高的接種率有助於新澤西州阻擋另一波疫情。

新澤西州的新冠死亡人數在過去幾周以來一直維持在個位數，但3日單日通報十人病歿。

新澤西州3日的七天平均新增確診數為977例，同比一周前增加35%，同比一個月前爆增319%。

該州的新冠確診與疑似確診住院人數為576人，低於該州去年11月第二波疫情高峰時的3000多人，但仍比一個月前多逾一倍。

官員表示，未接種新冠疫苗者是造成目前疫情回升的主因，儘管已有超過530萬名在新澤西州生活、上班或就學者已完成接種，仍有400萬人尚未打疫苗，包括還無法打疫苗的12歲以下幼童。