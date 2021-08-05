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遮掩部分車牌 新州禁警攔停

編譯柯立偉／綜合報導
新澤西州高等法院最新裁定，警方不能單因汽車或重機的車牌被「部分遮掩」而攔停車輛。圖為從新州進入林肯隧道的車流。(美聯社)
新澤西州高等法院最新裁定，警方不能單因汽車或重機的車牌被「部分遮掩」而攔停車輛。圖為從新州進入林肯隧道的車流。(美聯社)

新澤西州高等法院2日作出裁定，所有大法官一致認為，警方不能單因汽車或重機的車牌被「部分遮掩」而攔停車輛，否則因此查獲的任何「證據」無證據能力，不能作為刑事審判定罪的依據。

裁定的緣起是兩起獨立案件。其一，一名駕駛人羅曼－羅賽多(Miguel Roman-Rosado)因車牌下方「花園州」(Garden State)的字樣被車牌的外框遮到約15％，雖「Garden State」的字樣仍清晰可辨識，羅曼－羅賽多仍被警方攔停，並在車上搜出一把手槍，他隨即因非法持械的罪名遭逮捕。

最高法院認為，新州相關法令規定，警方只有在「車牌外框遮住車牌字樣，致使不能辨認」時，才有權攔停民眾車輛。如果車牌只是「部分被遮住」，而「New Jersey」、「Garden State」或「車牌數字」等字樣仍清晰可辨別時，即不得以此為由攔停，即便攔停的執勤員警出於善意亦同。

而另一起案件中，名為卡特(Darius Carter)的駕駛人的車牌，其「Garden State」的字樣則是完全被遮住，因此最高法院認為，警方有權攔停他的車，在車上所搜獲的一切不利於卡特的證據，得呈堂為據。

新州高等法院的裁定，引述了聯邦憲法增修條文第四條，及新州憲法第一條第七項的正當法律程序權，政府任何官員對於私有財產均須有相當理由及法院同意方能搜查。前大法官費尼羅(Peter Veniero)對此說：「高等法院今日的裁定，符合長期以來以『州憲法先於聯邦憲法』作為人民權利保障主要法源依據的傳統。而且，由於獲得全院一致通過，此裁定日後不易因政治意識形態而受影響。」

新州 大法官 新澤西州

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