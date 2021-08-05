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降低妊娠併發死亡 新州護士到府健檢

編譯林育正／綜合報導
新澤西州州長夫人譚美‧墨菲發起「孕育新澤西」計劃，目標在五年之中，讓孕婦死亡率減少50%。(取材自臉書)
新澤西州州長夫人譚美‧墨菲發起「孕育新澤西」計劃，目標在五年之中，讓孕婦死亡率減少50%。(取材自臉書)

新澤西州去年每10萬名新生兒中，就有超過26名婦女死於妊娠併發症，尤其以非裔女性更為嚴重，因此州長墨菲(Philip Murphy)簽署新法案，屆時將有護士，到府為孕婦進行健康檢查。

統計指出，新州孕婦的死亡率更在全國高居第四，而非裔孕婦死亡的比例，為白人女性的七倍。為州政府計畫擔任顧問的北卡羅來納大學圍產期流行病學者薇雅雅‧霍根(Vijaya Hogan)表示：「在新州非裔女性的死亡率最高，而新州在全國最差，美國更在世界排後段班，這使我們必須有些改變。」

本計畫為「孕育新澤西」(Nurture New Jersey)，由州長夫人譚美‧墨菲(Tammy Murphy)發起，目標在五年之中，讓孕婦死亡率減少50%。

譚美表示：「我沒辦法接受因膚色的不同，讓母親死於妊娠併發症，或嬰兒無法活過第一個生日。我們希望讓新澤西成為一個更安全，以及更公平的地方。」

在計畫中，將由自願的註冊護士進行免費的居家訪視，對象不限收入和保險狀態，皆可接受檢查。研究指出，若母親能在生產後獲得越多的支持，寶寶也將更能夠健康長大。潭美說：「相信對於母親、家庭和嬰兒，這是正確的一步。」

俄勒岡州也制定類似計畫，但新澤西州卻是第一個在孕婦生產後的前兩周，提供家庭訪視的州。此外，領養嬰孩和胎兒在腹中死亡的父母同樣符合資格。訪視服務預計在明年開跑，家庭將在三個月的時間範圍內，享有三次免費訪視。屆時訪視的護士將接受特別訓練，檢查母親和嬰兒的身體狀況，在餵母奶、產後憂鬱症等方面提供協助。

RWJBarnabas醫療集團女性服務副總蘇姍‧斯柏納(Suzanne Spernal)說：「我們知道母親面臨威脅生命的併發症，可能要過好幾個小時，甚至幾天才能獲得醫療照護。這讓我們有機會在病情早期，就介入治療。」

新澤西州 併發症 非裔

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